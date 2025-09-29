Создатели Resident Evil Requiem обещают, что геймплей не ограничится рамками "беги и прячься"

В рамках выставки Tokyo Game Show компания Capcom представила новый геймплей Resident Evil Requiem. Кроме того, разработчики раскрыли новые подробностей об ожидаемом хорроре. По заверениям Capcom, Resident Evil Requiem сочетает в себе все самое важное для серии — сильный элемент хоррора и мощный экшен.
С одной стороны, игроки столкнутся с клаустрофобной атмосферой, сложными головоломками и управлением инвентарем, а с другой — их ждет увлекательная борьба, в которой важны точность и тактика. Разработчики подчеркивают, что игра не будет ограничиваться схемой «беги и прячься» — сражения должны быть интенсивными и доставлять полное удовольствие. Больше всего эмоций вызывают новые противники – зомби, прошедшие на этот раз «эволюцию». Их поведение отличается от стандартных живых трупов, что требует от игрока новых стратегий. Часть из них ведет себя тревожно, например, бьется головой о зеркала, а их атаку может спровоцировать даже излишний шум в помещении. Это вынуждает думать и превращает каждый коридор и каждый бой в совершенно новый вызов.
По словам Capcom, показанная на TGS демоверсия представляет собой раннюю стадию игры, а значит, впереди еще масса открытий. Показанный фрагмент перенес в больницу Rhode Hill Chronic Care – самое начало истории, действие которой будет разворачиваться во многих других локациях за пределами Раккун-Сити.
Главная героиня Грейс — самая застенчивая и социально замкнутая персонаж в истории серии RE. Будучи поставлена перед лицом экстремальных ситуаций, она будет постепенно обретать уверенность в себе, осваивать новые виды оружия и навыки. При этом Алисса раскроет тайну, связанную с инцидентом в Раккун-Сити, что еще сильнее свяжет Requiem с классическими частями серии.
Как утверждают сами разработчики, Resident Evil Requiem будет более сложной игрой, чем предыдущие части серии, но в ней будет реализована система уровней сложности: на легком уровне враги будут не столь агрессивны, а помощь при прицеливании будет включена по умолчанию. Благодаря этому Resident Evil Requiem будет доступна для новых игроков и в то же время останется достаточно сложной для хардкорных фанатов. Разработчики уверяют, что фанаты найдут здесь много ожидаемых элементов, а также появятся свежие идеи, которые изменят игровой процесс
Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года для PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.
Так ни один резидент не был про беги и прячься, чего народ переживает то?
Беги, прячься, ищи ключи
Ре7 ведь как то дофига надо было бегать от деда
беги, прячься, ищи ключи, завали толпы из гранатомета, сожги супостатов из огнемета, разнеси тут все к чертям из пулемета, подорви на растяжках, закидай гранатами, помоги Эшли, закинься травой, а не забудь про босса и РПГ =)
у меня в начале так девушка кончает с таким же ебальником
а ты тут причем?
Ну вот и хорошо.
Умеют интриговать, ждем полноценный геймплей трейлер и представлеине остальных персонажей
Мощный экшен ? быть может мы снова увидим возвращение капитана Прайса )
Управление инвентарём и есть самая сложная головоломка :D