Создатели Resident Evil Requiem обещают, что геймплей не ограничится рамками "беги и прячься"

В рамках выставки Tokyo Game Show компания Capcom представила новый геймплей Resident Evil Requiem. Кроме того, разработчики раскрыли новые подробностей об ожидаемом хорроре. По заверениям Capcom, Resident Evil Requiem сочетает в себе все самое важное для серии — сильный элемент хоррора и мощный экшен.

С одной стороны, игроки столкнутся с клаустрофобной атмосферой, сложными головоломками и управлением инвентарем, а с другой — их ждет увлекательная борьба, в которой важны точность и тактика. Разработчики подчеркивают, что игра не будет ограничиваться схемой «беги и прячься» — сражения должны быть интенсивными и доставлять полное удовольствие. Больше всего эмоций вызывают новые противники – зомби, прошедшие на этот раз «эволюцию». Их поведение отличается от стандартных живых трупов, что требует от игрока новых стратегий. Часть из них ведет себя тревожно, например, бьется головой о зеркала, а их атаку может спровоцировать даже излишний шум в помещении. Это вынуждает думать и превращает каждый коридор и каждый бой в совершенно новый вызов.

По словам Capcom, показанная на TGS демоверсия представляет собой раннюю стадию игры, а значит, впереди еще масса открытий. Показанный фрагмент перенес в больницу Rhode Hill Chronic Care – самое начало истории, действие которой будет разворачиваться во многих других локациях за пределами Раккун-Сити.

Главная героиня Грейс — самая застенчивая и социально замкнутая персонаж в истории серии RE. Будучи поставлена перед лицом экстремальных ситуаций, она будет постепенно обретать уверенность в себе, осваивать новые виды оружия и навыки. При этом Алисса раскроет тайну, связанную с инцидентом в Раккун-Сити, что еще сильнее свяжет Requiem с классическими частями серии.

Как утверждают сами разработчики, Resident Evil Requiem будет более сложной игрой, чем предыдущие части серии, но в ней будет реализована система уровней сложности: на легком уровне враги будут не столь агрессивны, а помощь при прицеливании будет включена по умолчанию. Благодаря этому Resident Evil Requiem будет доступна для новых игроков и в то же время останется достаточно сложной для хардкорных фанатов. Разработчики уверяют, что фанаты найдут здесь много ожидаемых элементов, а также появятся свежие идеи, которые изменят игровой процесс

Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года для PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.