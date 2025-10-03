ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 489 оценок

Создатели Resident Evil Requiem похвастались двумя миллионами добавлений в списки желаний

monk70 monk70

Capcom объявила, что новая часть культовой серии хорроров — Resident Evil Requiem — уже собрала более 2 миллионов добавлений в списки желаний.

Разработчики называют проект «новой эрой survival horror» и обещают свежие идеи в жанре. Игроков ждёт мрачная атмосфера, переработанные механики выживания и новые враги. Capcom отмечает, что столь высокий интерес аудитории — рекордный для серии на этапе ожидания.

Новая эра survival horror начнётся в 2026 году для более чем двух миллионов из вас, кто добавил #ResidentEvilRequiem в список желаний! Спасибо!

Resident Evil Requiem перенесет фанатов в новую историю с главной героиней по имени Грейс Эшкрофт, дочерью Алиссы Эшкрофт, которая переживёт кошмар последствий руин Раккун-Сити.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series S|X, Steam и Nintendo Switch 2.

8
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
askazanov

Интересно, а сколько потом удали её из списков?)