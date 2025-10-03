Создатели Resident Evil Requiem похвастались двумя миллионами добавлений в списки желаний

Capcom объявила, что новая часть культовой серии хорроров — Resident Evil Requiem — уже собрала более 2 миллионов добавлений в списки желаний.

Разработчики называют проект «новой эрой survival horror» и обещают свежие идеи в жанре. Игроков ждёт мрачная атмосфера, переработанные механики выживания и новые враги. Capcom отмечает, что столь высокий интерес аудитории — рекордный для серии на этапе ожидания.

Новая эра survival horror начнётся в 2026 году для более чем двух миллионов из вас, кто добавил #ResidentEvilRequiem в список желаний! Спасибо!

Resident Evil Requiem перенесет фанатов в новую историю с главной героиней по имени Грейс Эшкрофт, дочерью Алиссы Эшкрофт, которая переживёт кошмар последствий руин Раккун-Сити.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series S|X, Steam и Nintendo Switch 2.