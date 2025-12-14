Создатели Resident Evil Requiem тизерили появление Леона в трейлерах, но мало кто этого заметил

Компания Capcom, похоже, намекала на появление Леона С. Кеннеди в Resident Evil Requiem ещё в первом тизере игры, и эта деталь в значительной степени осталась незамеченной до его официального анонса. Леон был в центре утечек и обсуждений вокруг игры, а AestheticGamer, также известный как Dusk Golem, неоднократно заявлял, что персонаж появится в основной сюжетной линии. Это утверждение было подтверждено в последнем трейлере, показанном на The Game Awards 2025.

После подтверждения фанаты начали пересматривать оригинальный тизер и обнаружили в нём тонкий визуальный намёк. Во время короткой вспышки текста, который обычно гласит «Requiem», при остановке на определённом кадре и вертикальном переворачивании изображения появляется слово «Leon». Эта скрытая деталь теперь интерпретируется как намеренный намёк от Capcom, предполагающий, что участие персонажа было запланировано и намекалось с самого начала, даже если в тот момент это было легко пропустить.

Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.