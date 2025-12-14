ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 562 оценки

Создатели Resident Evil Requiem тизерили появление Леона в трейлерах, но мало кто этого заметил

monk70 monk70

Компания Capcom, похоже, намекала на появление Леона С. Кеннеди в Resident Evil Requiem ещё в первом тизере игры, и эта деталь в значительной степени осталась незамеченной до его официального анонса. Леон был в центре утечек и обсуждений вокруг игры, а AestheticGamer, также известный как Dusk Golem, неоднократно заявлял, что персонаж появится в основной сюжетной линии. Это утверждение было подтверждено в последнем трейлере, показанном на The Game Awards 2025.

После подтверждения фанаты начали пересматривать оригинальный тизер и обнаружили в нём тонкий визуальный намёк. Во время короткой вспышки текста, который обычно гласит «Requiem», при остановке на определённом кадре и вертикальном переворачивании изображения появляется слово «Leon». Эта скрытая деталь теперь интерпретируется как намеренный намёк от Capcom, предполагающий, что участие персонажа было запланировано и намекалось с самого начала, даже если в тот момент это было легко пропустить.

Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

Комментарии:  3
Александр Гоголев
3
Никита Дроздоvv

Кстати, в самом первом трейлере есть кадр, где идёт какой-то мужчина в чёрной шубе, хотя там в принципе вся одежда была чёрной. Так вот, нам показывали ноги этого персонажа. Кто это, если не Леон? Леон как раз таки ходит в чёрной шубе, что стало известно из последнего трейлера. Я думаю что в этом моменте трейлера прошёл Леон. Вот мне почему-то так кажется.

1
Pаrallax

В 25ом кадре тизерили?

1