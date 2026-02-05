Спойлеров не будет: утекшие "дисковые версии" Resident Evil Requiem оказались бонусами предзаказа

Недавно стало известно о том, что дисковые версии Resident Evil Requiem для PS5 уже попали в руки некоторых игроков. Пользователи предположили, что игру начали нелегально продавать до официального релиза из-за недобросовестных ритейлеров.

Однако эти слухи не подтвердились: как выяснилось, фото были сделаны сотрудником индийской торговой сети Games The Shop и демонстрировали не саму игру, а комплект бонусов за предзаказ. В набор вошли майка, костюм для персонажа Грейс и голографическая накладка на бокс с диском. Таким образом, игрокам не стоит переживать - спойлеров по игре не предвидится. По крайней мере на данный момент.

Релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.