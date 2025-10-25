Стал известен размер установочного файла Resident Evil Requiem на Switch 2

Несколько недель назад Capcom заявила, что Resident Evil Requiem выйдет на Nintendo Switch 2 как на физическом носителе, так и в цифровом формате, но, к сожалению, физическая версия будет в виде Game-Key Card. По словам компании, этот шаг был «решением, продиктованным стратегией продаж», и сегодня мы узнали, что это решение, по всей видимости, не имеет ничего общего с размером файла игры.

По информации с официального сайта Nintendo, Requiem на Switch 2 занимает всего 29,3 ГБ, что далеко от 64-гигабайтного лимита Game-Key Card, поэтому игру вполне можно было бы уместить на традиционной игровой карте.

Поэтому возникает вопрос: то ли Capcom просто решила сэкономить, то ли скорость Game Card в очередной раз стала неким препятствием, которое невозможно было преодолеть, как это было в случае с ремейком Final Fantasy 7 от Square Enix.

Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2025 года для PC, PS5, Xbox Series X/S и Switch 2.