Стал известен размер загружаемых файлов Resident Evil Requiem для всех платформ

Недавно стали известны размеры загружаемых файлов Resident Evil Requiem до релиза. Размеры игры на разных платформах заметно различаются — и разница весьма ощутимая.
На PlayStation 5 проект займёт почти 72,88 ГБ, версия для ПК потребует чуть больше 70 ГБ свободного места, а на Xbox Series X|S объём составит почти 69 ГБ. Самой компактной ожидаемо стала версия для Nintendo Switch 2 , которая весит меньше 30 ГБ.
Столь заметная разница, скорее всего, связана с особенностями сжатия данных и техническими параметрами платформ. В случае со Switch 2 разработчики, вероятно, пошли на более серьёзную оптимизацию — с уменьшением качества текстур, видео и аудио, чтобы уложиться в ограничения гибридной системы.
Вы можете увидеть точные размеры загружаемых файлов ниже:
- PlayStation 5: 72,88 ГБ
- ПК: 70,12 ГБ
- Xbox Series X|S: 68,77 ГБ
- Nintendo Switch 2: 29,33 ГБ
Ну практически как ремейк RE 4, значит и локаций примерно столько же будет и это конечно же радует.
.
Текстуры то явно получше должны быть. Так что маловато весит
Я тебе не верю. Можешь ещё скринов скинуть? Чтоб точно убедиться
Можешь, подсказать? У меня вот в RE4 Remake производительность была плавной, и я спокойно играл себе, ну а потом как вдруг производительность упала до 30 фпс в главном меню. Настройки снижаю, не помогает, разрешение меняю тоже. У меня версия драйвера 26.1.1, RX580, WIN 10 LTSC
Мой пк готов к пред загрузке завтра. )))
Обычный размер,сейчас даже древний Мир Танков почти 80 гигов занимает,хотя казалось бы древняя игра и что там такого может занимать.Хорошо вовремя я себе террабайтник ссд купил,кроме ссд у меня в компе нет,харды хдд давно не признаю,они систему тормозят.
Маловато. Надо было 2 ТБ брать. Я жалею что 4 не взял
А предзагрузка когда?
завтра, 25
на свитче за неделю до релиза стартовала
в 00:00 по МСК 25 февраля!
на пк предзагрузка завтра стартует?
Где же новомодная фича от Sony которая сжимает размер файлов на SSD ??? Series X - 68.77, а на PS5 - 72.88.