Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 724 оценки

Стал известен размер загружаемых файлов Resident Evil Requiem для всех платформ

monk70 monk70

Недавно стали известны размеры загружаемых файлов Resident Evil Requiem до релиза. Размеры игры на разных платформах заметно различаются — и разница весьма ощутимая.

На PlayStation 5 проект займёт почти 72,88 ГБ, версия для ПК потребует чуть больше 70 ГБ свободного места, а на Xbox Series X|S объём составит почти 69 ГБ. Самой компактной ожидаемо стала версия для Nintendo Switch 2 , которая весит меньше 30 ГБ.

Столь заметная разница, скорее всего, связана с особенностями сжатия данных и техническими параметрами платформ. В случае со Switch 2 разработчики, вероятно, пошли на более серьёзную оптимизацию — с уменьшением качества текстур, видео и аудио, чтобы уложиться в ограничения гибридной системы.

Вы можете увидеть точные размеры загружаемых файлов ниже:

  • PlayStation 5: 72,88 ГБ
  • ПК: 70,12 ГБ
  • Xbox Series X|S: 68,77 ГБ
  • Nintendo Switch 2: 29,33 ГБ
saa0891

Ну практически как ремейк RE 4, значит и локаций примерно столько же будет и это конечно же радует.

caliskan

Текстуры то явно получше должны быть. Так что маловато весит

vegas99

Я тебе не верю. Можешь ещё скринов скинуть? Чтоб точно убедиться

Kolyanych1337

Можешь, подсказать? У меня вот в RE4 Remake производительность была плавной, и я спокойно играл себе, ну а потом как вдруг производительность упала до 30 фпс в главном меню. Настройки снижаю, не помогает, разрешение меняю тоже. У меня версия драйвера 26.1.1, RX580, WIN 10 LTSC

WretchedQuenby

Мой пк готов к пред загрузке завтра. )))

AdriftDylan

Обычный размер,сейчас даже древний Мир Танков почти 80 гигов занимает,хотя казалось бы древняя игра и что там такого может занимать.Хорошо вовремя я себе террабайтник ссд купил,кроме ссд у меня в компе нет,харды хдд давно не признаю,они систему тормозят.

caliskan

Маловато. Надо было 2 ТБ брать. Я жалею что 4 не взял

ПоRoCяЧиЙ_ViZg

А предзагрузка когда?

брaтанчик

завтра, 25

Vinzed

на свитче за неделю до релиза стартовала

no homo

в 00:00 по МСК 25 февраля!

CleverOrvillethor

на пк предзагрузка завтра стартует?

Берегите тапки

Где же новомодная фича от Sony которая сжимает размер файлов на SSD ??? Series X - 68.77, а на PS5 - 72.88.