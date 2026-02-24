Стал известен размер загружаемых файлов Resident Evil Requiem для всех платформ

Недавно стали известны размеры загружаемых файлов Resident Evil Requiem до релиза. Размеры игры на разных платформах заметно различаются — и разница весьма ощутимая.

На PlayStation 5 проект займёт почти 72,88 ГБ, версия для ПК потребует чуть больше 70 ГБ свободного места, а на Xbox Series X|S объём составит почти 69 ГБ. Самой компактной ожидаемо стала версия для Nintendo Switch 2 , которая весит меньше 30 ГБ.

Столь заметная разница, скорее всего, связана с особенностями сжатия данных и техническими параметрами платформ. В случае со Switch 2 разработчики, вероятно, пошли на более серьёзную оптимизацию — с уменьшением качества текстур, видео и аудио, чтобы уложиться в ограничения гибридной системы.

Вы можете увидеть точные размеры загружаемых файлов ниже: