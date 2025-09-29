Стало известно, на каких ПК работала демоверсия Resident Evil Requiem на TGS 2025

Компания Capcom еще не поделилась системными требованиями Resident Evil Requiem, девятой части бестселлерной серии survival horror. Тем не менее, на выставке TGS этом году можно было не только опробовать демоверсию игры, но и ознакомиться с техническими характеристиками ПК, на которых она запускалась. Исходя из этого, можно сделать вывод, что системные требования будут довольно высокими.

Как сообщает Famitsu, демоверсия Resident Evil Requiem работала на ПК с процессорами Intel Core i7-14700F, Intel Core i5-14400F, AMD Ryzen 5 4500, Intel Core Ultra 7 155H и Intel Core i7-13620H. Что касается видеокарт, установленных в «выставочных» компьютерах, то речь идет о GeForce RTX 4060 Ti, GeForce RTX 4060, GeForce RTX 3050, GeForce RTX 4060 LT и GeForce RTX 3050 LT.

Кроме того, есть немного информации от пользователя KAMI. Как можно прочитать в его посте на X, зомби в Resident Evil Requiem «эволюционировали» и отличаются от обычных зомби RE, они требуют нового способа борьбы, а все, что мы видели до сих пор, взято из начальной фазы игры, больница - это первый этап Грейс. Предзаказы стартуют в ноябре, а саму игру называют ориентированной как для новичков, так и для давних фанатов.

Resident Evil Requiem выйде 27 февраля 2026 года для ПК и консолях.