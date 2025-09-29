Стало известно, на каких ПК работала демоверсия Resident Evil Requiem на TGS 2025

Компания Capcom еще не поделилась системными требованиями Resident Evil Requiem, девятой части бестселлерной серии survival horror. Тем не менее, на выставке TGS этом году можно было не только опробовать демоверсию игры, но и ознакомиться с техническими характеристиками ПК, на которых она запускалась. Исходя из этого, можно сделать вывод, что системные требования будут довольно высокими.
Как сообщает Famitsu, демоверсия Resident Evil Requiem работала на ПК с процессорами Intel Core i7-14700F, Intel Core i5-14400F, AMD Ryzen 5 4500, Intel Core Ultra 7 155H и Intel Core i7-13620H. Что касается видеокарт, установленных в «выставочных» компьютерах, то речь идет о GeForce RTX 4060 Ti, GeForce RTX 4060, GeForce RTX 3050, GeForce RTX 4060 LT и GeForce RTX 3050 LT.
Кроме того, есть немного информации от пользователя KAMI. Как можно прочитать в его посте на X, зомби в Resident Evil Requiem «эволюционировали» и отличаются от обычных зомби RE, они требуют нового способа борьбы, а все, что мы видели до сих пор, взято из начальной фазы игры, больница - это первый этап Грейс. Предзаказы стартуют в ноябре, а саму игру называют ориентированной как для новичков, так и для давних фанатов.
Resident Evil Requiem выйде 27 февраля 2026 года для ПК и консолях.
Да там графона нет, чему там лагать. Качество графики, ничем не лучше РЕ7 с его коридорной частью. Там 1060 даже справится.
Офнись
невооруженным взглядом видно что там графон намного лучше чем в ре7
да с чего бы
Требования вроде нормальные, учитывая, что у многих уже 50xx стоит.
Взять хоть статистику стим, линейка 5000 не особо популярна.
50хх неоптимизированная хрень. 40хх работает подчас шустрее и стабильнее сугубо за счёт дров да прошивок. игроджелы это прекрасно понимают и в рассчет её не берут
о каких таких "прошивках" идет речь?
Ну для коридорных игр RE Engine выдает нормальную производительность. Так что новый резик будет хорошо работать.
Ну у капком никогда нет проблем с производительностью
Да нет - в Dragon's Dogma 2 на том же движке уже лагало в начале.
когда дадут поиграть в демку?
Ну и ладушки.
У меня как раз rtx 4060, значит игра отлично пойдет
В целом среднестатистические компы местных: "да я ваши консоли вертел, буду на пк в 4к играть"
Ну на таком максимум в 1080p играть, я так и делаю
Дык 4060, даже Ti версия, - затычка для FHD разве что. 3070 Ti и та мощнее. Где там разглядели высокие требования к железу?