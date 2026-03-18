Steam и PS5 принесли Capcom около $400 млн от продаж Resident Evil Requiem, сообщают аналитики

Спустя три недели после релиза продажи Resident Evil Requiem превысили 6 миллионов копий, закрепив за игрой статус коммерческого хита. Согласно отчету Риса Эллиота из Alinea Analytics, основная выручка была сформирована пользователями Steam и PlayStation 5, что подтверждает высокую востребованность проекта на ключевых платформах.

Выручка в Steam превысила 223 миллиона долларов, что значительно превосходит показатели Resident Evil Village 2021 года (108,8 млн). Данный результат подтверждает тезис руководства Capcom о том, что рынок ПК теперь генерирует около половины совокупного дохода компании. Характерно, что 15% от общего числа покупателей в магазине Valve (2,9 млн человек) составили пользователи из Китая.

Версия для PlayStation 5 принесла разработчикам 175 миллионов долларов, уступив результату в Steam примерно на 50 миллионов. Несмотря на разрыв, показатели консольного сегмента остаются на крайне высоком уровне, демонстрируя стабильный финансовый успех франшизы в текущем поколении игровых систем.

Исследование Риса Эллиота наглядно показывает, что новая часть серии стала настоящей «золотой жилой» для Capcom, значительно опередив показатели предшественниц.