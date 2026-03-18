Steam и PS5 принесли Capcom около $400 млн от продаж Resident Evil Requiem, сообщают аналитики

Спустя три недели после релиза продажи Resident Evil Requiem превысили 6 миллионов копий, закрепив за игрой статус коммерческого хита. Согласно отчету Риса Эллиота из Alinea Analytics, основная выручка была сформирована пользователями Steam и PlayStation 5, что подтверждает высокую востребованность проекта на ключевых платформах.
Выручка в Steam превысила 223 миллиона долларов, что значительно превосходит показатели Resident Evil Village 2021 года (108,8 млн). Данный результат подтверждает тезис руководства Capcom о том, что рынок ПК теперь генерирует около половины совокупного дохода компании. Характерно, что 15% от общего числа покупателей в магазине Valve (2,9 млн человек) составили пользователи из Китая.
Версия для PlayStation 5 принесла разработчикам 175 миллионов долларов, уступив результату в Steam примерно на 50 миллионов. Несмотря на разрыв, показатели консольного сегмента остаются на крайне высоком уровне, демонстрируя стабильный финансовый успех франшизы в текущем поколении игровых систем.
Исследование Риса Эллиота наглядно показывает, что новая часть серии стала настоящей «золотой жилой» для Capcom, значительно опередив показатели предшественниц.
Capcom "держит марку"
Интересно, побьёт ли рекорд «Кот Вероники?» Игру ждут больше, чем ремейк 4ки в своё время, кмк.