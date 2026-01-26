ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 633 оценки

SteamDB опубликовал рейтинг самых ожидаемых игр февраля 2026 года

Simple Jack Simple Jack

На сайте SteamDB обновился список самых ожидаемых игр февраля 2026 года в Steam. На первом месте оказался хоррор Resident Evil Requiem — его, согласно статистике площадки, добавили в список желаемого 119,5 тыс. геймеров.

Вторую строчку занял ужастик REANIMAL от создателей Little Nightmares с результатом 57,4 тыс. пользователей. За ним — кооперативная игра YAPYAP о приспешниках чародея.

Топ-10 ожидаемых игр февраля:

  1. Resident Evil Requiem;
  2. REANIMAL;
  3. YAPYAP;
  4. Nioh 3;
  5. MENACE;
  6. Mewgenics;
  7. Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties;
  8. DRAGON QUEST VII Reimagined;
  9. Star Trek: Voyager — Across the Unknown;
  10. Car Service Together.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года. Она будет доступна не только на ПК, но и на PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

Источник  
59
40
Комментарии:  40
Ваш комментарий
DroopyJaziel

Да я в принципе только резик и жду

20
Richard Batsbаk

Так в феврале больше толком ничего интересного и не выходит

19
Babadzaki-San

Ага).Нио 3,Реанимал и Стикс говорят об обратном.

11
Richard Batsbаk Babadzaki-San

Спасибо, что подтвердил мои слова)

7
z8TiREX8z Babadzaki-San

Как и написали выше, нечего не выходит....

5
Константин335

Естественно Резик, а что же еще?

10
Беккер5443

Как Леона Увидели что будет в игре, все ахнули аж.

10
Константин335 Беккер5443

Да, ждем игру

6
jax baron Константин335

всем селом

7
Беккер5443

Ухуууу как Всегда резик рулит 😁😁😁😎😎😍😍🎊🎉🎈🎁🤑🤑🤑🤑🤑

9
нитгитлистер

первая явно топ будет судя по пикче))

5
jax baron

MENACE - жду

5
era aoi

Ага, создатели боевых братков скорее всего сделают нормальную игру.

5
Tommy451

вау, какая неожиданность

4
Vinden

Кто бы сомневался)

4
алексей8888

Ну да-да ...девять частей все нажраться не могут )

3
Dark1994

Короче из годного только резьба и возможно MENACE

3
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ