SteamDB опубликовал рейтинг самых ожидаемых игр февраля 2026 года

На сайте SteamDB обновился список самых ожидаемых игр февраля 2026 года в Steam. На первом месте оказался хоррор Resident Evil Requiem — его, согласно статистике площадки, добавили в список желаемого 119,5 тыс. геймеров.
Вторую строчку занял ужастик REANIMAL от создателей Little Nightmares с результатом 57,4 тыс. пользователей. За ним — кооперативная игра YAPYAP о приспешниках чародея.
Топ-10 ожидаемых игр февраля:
- Resident Evil Requiem;
- REANIMAL;
- YAPYAP;
- Nioh 3;
- MENACE;
- Mewgenics;
- Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties;
- DRAGON QUEST VII Reimagined;
- Star Trek: Voyager — Across the Unknown;
- Car Service Together.
Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года. Она будет доступна не только на ПК, но и на PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.
Да я в принципе только резик и жду
Так в феврале больше толком ничего интересного и не выходит
Ага).Нио 3,Реанимал и Стикс говорят об обратном.
Спасибо, что подтвердил мои слова)
Как и написали выше, нечего не выходит....
Естественно Резик, а что же еще?
Как Леона Увидели что будет в игре, все ахнули аж.
Да, ждем игру
всем селом
Ухуууу как Всегда резик рулит 😁😁😁😎😎😍😍🎊🎉🎈🎁🤑🤑🤑🤑🤑
первая явно топ будет судя по пикче))
MENACE - жду
Ага, создатели боевых братков скорее всего сделают нормальную игру.
вау, какая неожиданность
Кто бы сомневался)
Ну да-да ...девять частей все нажраться не могут )
Короче из годного только резьба и возможно MENACE