Сценарист Resident Evil Requiem случайно раскрыл сюжет грядущего дополнения

Сценарист Хэрис Оркин, работавший над нарративом расширения Shadows of Rose для Resident Evil Village, преждевременно раскрыл разработку сюжетного дополнения для Resident Evil Requiem. Во время выступления на фестивале Meadowlark Comic Con автор открыто признался, что прямо сейчас пишет сценарий для будущего контентного расширения, чей релиз запланирован на 2027 год.

В ходе обсуждения драматург поделился техническими деталями сотрудничества с компанией Capcom. Японские разработчики предоставляют автору ранние альфа-версии проекта и рабочие видеоматериалы игрового процесса. Подобный подход позволяет сценаристу точно оценивать хронометраж кат-сцен и органично распределять реплики персонажей под меняющиеся геймплейные ситуации.

Главным инфоповодом стало неожиданное упоминание сюжетной линии ключевого антагониста всей серии. Оркин прямо подтвердил возвращение основателя корпорации Umbrella Озвелла Спенсера в новой истории.

В Requiem заложена сюжетная линия Спенсера, а будущее дополнение позволит раскрыть ее еще глубже. Наверное, не следовало этого говорить.

- Хэрис Оркин, сценарист

Упоминание Спенсера подтверждает давние теории фанатов о желании создателей закрыть оставшиеся сюжетные пробелы классической эпохи. Корпорация Umbrella и ее основатели долгие годы оставались за кадром ключевых инцидентов, поэтому углубление в их мотивы призвано связать финал 9-й части с истоками франшизы.

Помимо сюжетных утечек, Оркин затронул общую формулу страха в современных хоррорах. Сценарист раскритиковал дешевые скримеры, которые моментально сбрасывают напряжение, и противопоставил им методику Альфреда Хичкока с долгим чувством тревоги. Именно по этой причине главная героиня Грейс Эшкрофт создавалась как уязвимый аналитик FBI с расстройством аутистического спектра, а не как тренированный суперсолдат.