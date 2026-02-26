Технические возможности Switch 2 превзошли самые смелые ожидания авторов Resident Evil Requiem

Анонс Resident Evil Requiem для Nintendo Switch 2 произвел настоящий фурор. Как выяснилось, в шоке пребывали даже сами разработчики: руководитель проекта Коси Наканиши в интервью Creator’s Voice признался, что в Capcom долгое время скептически оценивали потенциал новой консоли и из-за ограничений прошлого поколения консолей Nintendo.

Изначально авторы сомневались, что портативное устройство Nintendo потянет проект такого уровня. Однако результаты тестов превзошли ожидания: Requiem идет стабильно, демонстрируя впечатляющую графику. Это позволило Capcom отказаться от оптимизационных «ножниц» — игра будет работать в нативном виде. По словам Наканиши, производительность системы стала сюрпризом даже для опытных инженеров и буквально перевернула представление ветеранов Capcom о портативности, а уровень детализации в портативном режиме задает новый стандарт для мобильного гейминга.

Мы сомневались, потянет ли железо Nintendo Switch 2 нашу игру, но Requiem запустилась без проблем. Когда мы впервые увидели билд в портативном режиме, мы сами не поверили своим глазам и даже перепроверили, на том ли устройстве запущен проект. Все работало настолько стабильно, что мы решили выпускать игру без каких-либо упрощений. С такими характеристиками в портативном режиме она выглядит потрясающе.

Сомнения имели под собой почву: из-за слабого железа старая Switch не тянула современные хиты вроде Resident Evil 7, вынуждая игроков довольствоваться «облачным» стримингом.

Помимо производительности, Наканиши выделил функцию GameChat, назвав её находкой для хорроров. По его словам, теперь даже самые пугливые игроки могут позвать друзей для моральной поддержки. «Похоже, GameChat и Resident Evil — это идеальный союз», — добавил он.

Resident Evil Requiem выйдет в эту пятницу, 27 февраля, на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и ПК.