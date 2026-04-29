Теплый прием Resident Evil Requiem на новой консоли Nintendo стал сюрпризом для самих разработчиков

Resident Evil Requiem стала для Capcom своего рода экспериментом, ознаменовав исторический момент: впервые флагман серии вышел на Nintendo Switch 2 одновременно с другими платформами. Режиссер проекта Коси Наканиши в свежем интервью не скрывал эмоций: даже ветеранов студии поразило то, как тепло аудитория встретила версию для новой гибридной консоли.

В кулуарах Capcom долго сомневались, удастся ли достойно перенести столь амбициозный хоррор на портативное железо. Однако финальный результат превзошел самые смелые ожидания. Благодаря тонкой оптимизации Requiem выдает на Switch 2 на удивление плавную и детализированную картинку, позволяя консоли от Nintendo на равных конкурировать с мощными стационарными приставками текущего поколения.

Триумф подтвердили и профильные СМИ. Наканиши особо отметил оценки критиков: на Metacritic версия для Switch 2 умудрилась обойти по баллам даже версию для PlayStation 5.

«Говоря о приеме игры, версия для Nintendo Switch 2 также была встречена очень тепло. Во время разработки мы сами не верили своим глазам, — признается геймдизайнер. — Команда постоянно повторяла: „Неужели на Switch 2 всё может работать настолько безупречно?“»

Коммерческий успех не заставил себя ждать. Всего за несколько месяцев тираж Requiem превысил 7 миллионов копий, побив рекорды франшизы. Ставка на максимальный охват аудитории сработала безупречно, обеспечив игре стабильно высокий спрос на всех доступных устройствах и полностью оправдав смелую стратегию Capcom.