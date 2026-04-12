tom'sHARDWARE - Взломанная версия Resident Evil: Requiem работает быстрее, плавнее и использует меньше VRAM

Несколько дней назад Denuvo была полностью взломана в Resident Evil: Requiem. После исследования множества тестов командой TMH, оказалось, что взломанная версия работает быстрее, плавнее и потребляет гораздо меньше видеопамяти и ОЗУ.



В последнее время Denuvo успешно обходится во многих новых играх благодаря технологии Hypervisor, результатом чего стали «нуль-дневные» репаки на популярных сайтах вроде FitGirl. Однако упомянутый обход громоздок и рискован для конечного пользователя. Более того, он оставляет код Denuvo в игре, что приводит к потерям производительности, которыми печально известна эта DRM.



Традиционный взлом (кряк), напротив, полностью вырезает или нейтрализует весь код Denuvo в игре. Однако для этого нужен особый набор навыков. Долгое время считалось, что эпоха полноценных взломов Denuvo закончилась. Защита казалась неприступной крепостью: редкие успехи случались лишь благодаря одной неоднозначной хакерше — Empress. Она то появлялась, то исчезала, выпуская взломы самых громких релизов, но каждый раз это было похоже на чудо. А потом она ушла со сцены окончательно. И с её уходом взломы практически прекратились. Пиратское сообщество замерло: все смирились с тем, что Denuvo больше никто не тронет.



Но в 2025 году, словно из ниоткуда, появился voices38, методично и без шума взламывая игры одну за другой, вскрывая самые соверменные методы защиты Denuvo.



Выпуск кряка для Resident Evil: Requiem, которому всего 40 дней, с высокой вероятностью означает, что Denuvo вскоре будет полностью вырезаться из недавних игр. Сообщается, что voices38 давно работает над инструментарием для современной Denuvo, и на это ему потребовалось всего две недели.



Взломанная Requiem, как и следовало ожидать, работает быстрее, плавнее и потребляет гораздо меньше ресурсов, чем HV и лицензионная версия игры. Взломанная версия игры выдаёт примерно на 5% выше FPS, ошеломляющее снижение VRAM на 1,5–2 ГБ, а иногда и почти на 1 ГБ меньше использование системной памяти.



Наш надёжный глазомер также говорит, что пики нагрузки на ЦП и график времени кадра немного улучшены во взломанной версии: меньше пиков загрузки ЦП и иногда более низкое время кадра — и то, и другое чрезвычайно важно для ощущения плавности геймплея. Мы предполагаем, что машины со слабыми процессорами получат ещё большую выгоду от удаления Denuvo.



Это прописными буквами означает серьёзные проблемы для Irdeto, поскольку теперь атака на Denuvo идёт с двух сторон. Компания, как и следовало ожидать, уже пообещала улучшения своего программного обеспечения, продолжая работать на стандартном уровне пользовательского режима ОС. Разработчикам DRM теперь придётся проявить настоящую изобретательность, чтобы неитрализовать возможность взлома своей защиты и одновременно не привести к еще большим проблемам с производительностью.