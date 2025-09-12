Три последних Resident Evil выйдут на Nintendo Switch 2: Capcom представила жуткий трейлер Resident Evil Requiem

Сегодняшний Nintendo Direct принес фанатам хоррора громкую новость — Capcom подтвердила выход Resident Evil 7: Biohazard, Resident Evil Village и грядущей Resident Evil Requiem на Nintendo Switch 2. И самое главное — речь идёт не об облачных версиях, как это было в 2018 году в Японии, а о полноценных портах для новой консоли.

В свежем трейлере показали Requiem, работающую на Switch 2. Игроки смогут пережить историю Грейс Эшкрофт как от первого, так и от третьего лица. Capcom обещает, что атмосфера страха и напряжения будет сохранена в полной мере. Для фанатов это особенно важно после провальной мобильной версии Resident Evil 7, которая когда-то продалась тиражом менее 2000 копий.

Resident Evil 7, вышедшая в 2017 году, стала возвращением к истокам хоррора и первой игрой, созданной на RE Engine. Она заложила фундамент для «новой эры» серии, включающей ремейки Resident Evil 2 и 3, Village и теперь Requiem.

По данным Capcom, Resident Evil 7 и Village поступят в продажу на Switch 2 27 февраля 2026 года, одновременно с релизом Requiem на всех основных платформах.

Дата символична: всего через месяц, 22 марта 2026 года, серия отметит своё 30-летие. С такими новостями у поклонников Resident Evil будет больше чем достаточно поводов отпраздновать юбилей — от переизданий на новом «железе» до свежей главы культовой франшизы.