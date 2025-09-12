ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 461 оценка

Три последних Resident Evil выйдут на Nintendo Switch 2: Capcom представила жуткий трейлер Resident Evil Requiem

butcher69 butcher69

Сегодняшний Nintendo Direct принес фанатам хоррора громкую новость — Capcom подтвердила выход Resident Evil 7: Biohazard, Resident Evil Village и грядущей Resident Evil Requiem на Nintendo Switch 2. И самое главное — речь идёт не об облачных версиях, как это было в 2018 году в Японии, а о полноценных портах для новой консоли.

В свежем трейлере показали Requiem, работающую на Switch 2. Игроки смогут пережить историю Грейс Эшкрофт как от первого, так и от третьего лица. Capcom обещает, что атмосфера страха и напряжения будет сохранена в полной мере. Для фанатов это особенно важно после провальной мобильной версии Resident Evil 7, которая когда-то продалась тиражом менее 2000 копий.

Resident Evil 7, вышедшая в 2017 году, стала возвращением к истокам хоррора и первой игрой, созданной на RE Engine. Она заложила фундамент для «новой эры» серии, включающей ремейки Resident Evil 2 и 3, Village и теперь Requiem.

По данным Capcom, Resident Evil 7 и Village поступят в продажу на Switch 2 27 февраля 2026 года, одновременно с релизом Requiem на всех основных платформах.

Дата символична: всего через месяц, 22 марта 2026 года, серия отметит своё 30-летие. С такими новостями у поклонников Resident Evil будет больше чем достаточно поводов отпраздновать юбилей — от переизданий на новом «железе» до свежей главы культовой франшизы.

21
5
Комментарии:  5
Dark1994

30фпс 720р!

5
AndrDen1988

по ощущения все что показывают, это из начало и может из середины игры. не покидает мысль. что все таки будет еще играбельный персонаж

3
PICTURE ORGANIC

О, полицейский участок из второй части!

Rimasted

"жуткий" у RE 9 это да. После тех показов, которые были на других выставок, без слез для Switch 2 не взглянешь. Графон порезали прилично, да ещё по ходу и FPS будут просаживаться.

Пользователь ВКонтакте

Клэр? // Оливер Алексеев