Цена Resident Evil Requiem для Nintendo Switch 2 может оказаться ниже, чем на других консолях

В начале 2026 года состоится релиз долгожданной Resident Evil Requiem. Игра также выйдет на Nintendo Switch 2, и Capcom, возможно, придумал необычный способ привлечь игроков к недавно анонсированной версии.

Как отметил My Nintendo News, версия игры для Switch 2 стоит дешевле, чем версии для Xbox Series X|S и PlayStation 5. На Amazon коробочное издание (скорее всего, в виде Game Key Card) продается за 60 фунтов стерлингов, в то время как для других консолей рекомендуемая розничная цена игры (RRP) — 70 фунтов стерлингов, то есть разница 10 фунтов.

Причины, по которой RE Requiem в версии для Switch 2 стоит дешевле, чем на других консолях, не ясны. Пока что Amazon - единственный сайт, на котором открыт предварительный заказ, в то время как больше нигде, включая цифровые магазины, игра еще не доступна.

Если игра окажется дешевле на Switch 2, то это будет довольно интересная тактика со стороны Capcom, Nintendo или обеих сторон, чтобы попытаться возместить потери от продаж из-за вероятного статуса Game-Key Card, а также более низкой производительности по сравнению с конкурентными платформами.

Возможно, с точки зрения Capcom, это способ компенсировать ограничения Switch 2 в плане аппаратного обеспечения. Более дешевая версия могла бы привлечь часть игроков, которые заранее отвергли бы игру с более слабым аппаратным обеспечением. Но с другой стороны, трудно не заметить, что в случае такой большой, кинематографической истории многие игроки наверняка предпочтут версии для PlayStation 5, Xbox Series X|S или ПК, где графика и качество изображения будут играть ключевую роль в игровом опыте.

Возможно, эта стратегия станет стандартом для крупных игр, портированных на консоль Nintendo — компромисс в качестве, что компенсируется более привлекательной ценой. Впрочем, возможно, это простое преувеличение, и Amazon слишком торопится и предлагает небольшую скидку, как это часто бывает.