Твёрдо и чётко - в Resident Evil Requiem не будет открытого мира

Во время первой презентации Resident Evil Requiem некоторые сцены и идея расширенного сеттинга заставили игроков задуматься о возможном повороте в сторону открытого мира, как это также предполагалось в некоторых предыдущих слухах, но по этому поводу продюсер хотел прояснить ситуацию, дав точный ответ.

Масато Кумазава рассказал GameSpot, что Resident Evil Requiem — это не игра с открытым миром, она основана на классических принципах серии и развивает их характеристики, но не искажая их. Поэтому в ней представлены классические карты, созданные с большой тщательностью, но без чрезмерно больших и разрозненных локаций.

В частности, Кумазава сообщил, что новая глава вдохновлена ​​двумя наиболее успешными и высоко оценёнными играми серии, а именно Resident Evil 2 и Resident Evil 4, а также дополнена некоторыми элементами, заимствованными из последних частей.