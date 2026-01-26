ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 629 оценок

Твёрдо и чётко - в Resident Evil Requiem не будет открытого мира

monk70 monk70

Во время первой презентации Resident Evil Requiem некоторые сцены и идея расширенного сеттинга заставили игроков задуматься о возможном повороте в сторону открытого мира, как это также предполагалось в некоторых предыдущих слухах, но по этому поводу продюсер хотел прояснить ситуацию, дав точный ответ.

Масато Кумазава рассказал GameSpot, что Resident Evil Requiem — это не игра с открытым миром, она основана на классических принципах серии и развивает их характеристики, но не искажая их. Поэтому в ней представлены классические карты, созданные с большой тщательностью, но без чрезмерно больших и разрозненных локаций.

В частности, Кумазава сообщил, что новая глава вдохновлена ​​двумя наиболее успешными и высоко оценёнными играми серии, а именно Resident Evil 2 и Resident Evil 4, а также дополнена некоторыми элементами, заимствованными из последних частей.

27
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
Armen 88

И это просто прекрасно

16
Barred

С языка снял).

2
ant 36436

В резике не будет открытого мира? Нифига себе, а симулятор свиданий будет? Надо уточнить.

6
-zotik-

И не нужен. Игре хватает блуждания по комнатам

5
Кей Овальд

И это замечательно.

5
WerGC

этой серии это не надо

4
CoolKaz

К слову подобие открытого мир в ре4 был в принципе неплох

3
K0t Felix

Значит будут больщие локи, как в Village

3
EvgenyDMT

Это плохо,надо было делать опен ворд,чтобы бегать и травку лутать.

2
SERGEY-SP

хоть бы про ракун сити сказали будет он не будет!

1
Заминированный тапок

Частично...

itzendixog

Не может быть...

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ