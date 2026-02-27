ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 798 оценок

Улучшенная версия апскейлера PSSR появится на PS5 Pro, начиная с Resident Evil Requiem

monk70 monk70

Обновлённая версия апскейлера PlayStation Spectral Super Resolution для PlayStation 5 Pro будет запущена по всему миру в ближайшие недели, объявила Sony Interactive Entertainment. На сегодняшний день PlayStation Spectral Super Resolution используется для повышения эффективного разрешения более чем в 50 играх на PlayStation 5 Pro.

Resident Evil Requiem — первая игра, использующая более продвинутую версию PlayStation Spectral Super Resolution, которая «использует совершенно иной подход не только к нейронной сети, но и к общему алгоритму», сохраняя при этом высокую частоту кадров и качество изображения.

Масару Идзюин, старший менеджер отдела фундаментальных технологий секции поддержки разработки движка Capcom, сказал:

В Resident Evil Requiem мы сосредоточились на улучшении качества изображения главного героя с помощью обновлённой версии движка RE Engine, чтобы усилить погружение игрока в мир ужаса. Например, каждая отдельная прядь волос и бороды отрисована как полигон, что позволяет им реалистично двигаться в ответ на движения тела и ветер. Способ прохождения света через волосы также меняется в зависимости от того, как пряди перекрываются. Эта детальная проработка текстуры — одна из многих деталей, которые мы особенно хотели бы показать нашим поклонникам.

Обновлённая PlayStation Spectral Super Resolution позволила нам повысить выразительность, успешно обработав эти детали и особенности текстуры, которые традиционно сложно масштабировать из-за их сложности. Мы надеемся, что вы ощутите этот беспрецедентный уровень ужаса и визуальной детализации, а также почувствуете новый игровой процесс.

Ведущий системный архитектор PlayStation 5 Марк Церни добавил:

Алгоритм и нейронная сеть, используемые в новом PlayStation Spectral Super Resolution, являются результатом нашего партнёрства с AMD в рамках проекта Amethyst. Благодаря технологии масштабирования AMD FSR 4, игроки на ПК уже оценили преимущества нашего сотрудничества. С обновлённым PlayStation Spectral Super Resolution мы предоставляем новейшие достижения этой совместно разработанной технологии, а также ещё шесть месяцев доработки для игроков PlayStation 5 Pro.

Более подробная информация будет опубликована в марте, когда ряд существующих игр будут обновлены до улучшенного PlayStation Spectral Super Resolution. Обновление системного программного обеспечения позволит пользователям выбрать в настройках параметр «Улучшить качество изображения PSSR», чтобы воспользоваться более продвинутым масштабированием изображения во всех играх, которые в настоящее время его поддерживают.

13
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Alex Energy

Ну и отличненько, испытаем в Crimson Desert

1
QueasyRush

а почему тогда на свич 2 картинка чётче с dlss?

1
Scerkrou7

Где она там чётче то

Vad Pvn

Улучшеная ПосасиСонибой не видать тебе графона от NVIDIA...))

1
Egik81

У меня тут теория а может быть int8 т.е. FSR4 для бедных как раз и разрабатывается для приставочников.

1
sa1958

Ясненько.

ДЕНИСКА_омск

плохо чтоль - хорошо

oleg21412

Хм 🧐… Посмотрим что из этого выйдет😄😄😄