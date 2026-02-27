Улучшенная версия апскейлера PSSR появится на PS5 Pro, начиная с Resident Evil Requiem

Обновлённая версия апскейлера PlayStation Spectral Super Resolution для PlayStation 5 Pro будет запущена по всему миру в ближайшие недели, объявила Sony Interactive Entertainment. На сегодняшний день PlayStation Spectral Super Resolution используется для повышения эффективного разрешения более чем в 50 играх на PlayStation 5 Pro.

Resident Evil Requiem — первая игра, использующая более продвинутую версию PlayStation Spectral Super Resolution, которая «использует совершенно иной подход не только к нейронной сети, но и к общему алгоритму», сохраняя при этом высокую частоту кадров и качество изображения.

Масару Идзюин, старший менеджер отдела фундаментальных технологий секции поддержки разработки движка Capcom, сказал:

В Resident Evil Requiem мы сосредоточились на улучшении качества изображения главного героя с помощью обновлённой версии движка RE Engine, чтобы усилить погружение игрока в мир ужаса. Например, каждая отдельная прядь волос и бороды отрисована как полигон, что позволяет им реалистично двигаться в ответ на движения тела и ветер. Способ прохождения света через волосы также меняется в зависимости от того, как пряди перекрываются. Эта детальная проработка текстуры — одна из многих деталей, которые мы особенно хотели бы показать нашим поклонникам.



Обновлённая PlayStation Spectral Super Resolution позволила нам повысить выразительность, успешно обработав эти детали и особенности текстуры, которые традиционно сложно масштабировать из-за их сложности. Мы надеемся, что вы ощутите этот беспрецедентный уровень ужаса и визуальной детализации, а также почувствуете новый игровой процесс.

Ведущий системный архитектор PlayStation 5 Марк Церни добавил:

Алгоритм и нейронная сеть, используемые в новом PlayStation Spectral Super Resolution, являются результатом нашего партнёрства с AMD в рамках проекта Amethyst. Благодаря технологии масштабирования AMD FSR 4, игроки на ПК уже оценили преимущества нашего сотрудничества. С обновлённым PlayStation Spectral Super Resolution мы предоставляем новейшие достижения этой совместно разработанной технологии, а также ещё шесть месяцев доработки для игроков PlayStation 5 Pro.

Более подробная информация будет опубликована в марте, когда ряд существующих игр будут обновлены до улучшенного PlayStation Spectral Super Resolution. Обновление системного программного обеспечения позволит пользователям выбрать в настройках параметр «Улучшить качество изображения PSSR», чтобы воспользоваться более продвинутым масштабированием изображения во всех играх, которые в настоящее время его поддерживают.