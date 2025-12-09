ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 546 оценок

Утечка: на обложке Resident Evil Requiem в PlayStation Store появился Леон Кеннеди

butcher69 butcher69

По мере приближения церемонии The Game Awards поток утечек традиционно усиливается, и на этот раз внимание фанатов привлекла Resident Evil Requiem. Пользователи PlayStation Store сообщили, что увидели постер игры раньше времени — на нем Леон Кеннеди изображён рядом с новой героиней.

Обнаруженное изображение быстро разлетелось по соцсетям, вызвав волну обсуждений. Пока неясно, будет ли Леон полноценным игровым персонажем или станет важным NPC, однако его центральное положение на обложке намекает на ключевую роль в сюжете девятой части.

Находку подтвердил контент-мейкер bluewav_, опубликовавший видео, снятое прямо в виртуальном магазине. Capcom и Sony ситуацию пока никак не комментируют — но, как и в прошлые годы, именно перед TGA появляются самые интересные информационные поводы.

Затем начали появляться сообщения о находках в базе данных: пользователи обнаружили модели персонажей из предстоящей игры, среди которых особенно выделялся Леон Кеннеди — заметно постаревший, с более грубыми чертами и следами прожитых лет.

Если утечка окажется настоящей, Resident Evil 9 может стать возвращением одного из самых любимых персонажей франшизы.

Ответынамоикоментынечитаю

Ну если Лёнчика завезут, то можно глянуть, а вот за шмоньку играть неинтересно, так что если устроят парад "сильных и независимых" вагин - пожелаем провала.

Енот Херсонский

0,1,2,3, код вероника, передают тебе привет!))

IbruhmanI

а как же Клэр или Джилл? Вообще не было проблем с сильной и независимой когда за них играл

Беккер5443

Ага, и Итана воскресят.

KILLA06

красава ,лицо Резика

ZAUSA

А остальные персонажи за другие части тела отвечают?

Alex UnderSun ZAUSA

Ну а как же❤️

JackBV

Ну круто , Лео центральный фигура Резика, как и Редфилды , всегда приятно лицезреть культового персонажа. Это безусловно подогревает интерес к игре ещё больше обычного.

Alex UnderSun

Е6@ть БАТЯ ты постарел🫡

Беккер5443

Вооще то ему только 48

Anal4onok Беккер5443

Дело не в возрасте,а его образе жизни! Побегай с молодости от такого количества зомбиков и загнешься от нервов!!

Alex UnderSun Anal4onok

Согласен, жиза🤭

-zotik-

Интересно баба Ада будет? Думаю не будут старить фансервис)

Stasonich_spb

Леон ради её пельмешка на всё пойдёт.

ZAUSA

Повестка?! Фу! Как разработчики посмели состарить и испортить? Или это только с женскими персонажами работает?

Punisher1

У 4de небось встал от этой новости ахаха

WretchedQuenby

хахахаха в точку ))))

Похоже недостаток штата сотрудников в мире игры, раз бедного Леона из части в часть таскают.

3
Если будет 2 компании, как во 2 части, будет шикарно!))

FairUlu

Даже если все персонажи предыдущих частей появятся - кто будет против? Но авторы, видимо, хотят чтобы не было пресыщения и зацикливания на самых популярных героях, для чего появляются новые, а старые - время от времени.

