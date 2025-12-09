Утечка: на обложке Resident Evil Requiem в PlayStation Store появился Леон Кеннеди

По мере приближения церемонии The Game Awards поток утечек традиционно усиливается, и на этот раз внимание фанатов привлекла Resident Evil Requiem. Пользователи PlayStation Store сообщили, что увидели постер игры раньше времени — на нем Леон Кеннеди изображён рядом с новой героиней.

Обнаруженное изображение быстро разлетелось по соцсетям, вызвав волну обсуждений. Пока неясно, будет ли Леон полноценным игровым персонажем или станет важным NPC, однако его центральное положение на обложке намекает на ключевую роль в сюжете девятой части.

Находку подтвердил контент-мейкер bluewav_, опубликовавший видео, снятое прямо в виртуальном магазине. Capcom и Sony ситуацию пока никак не комментируют — но, как и в прошлые годы, именно перед TGA появляются самые интересные информационные поводы.

Затем начали появляться сообщения о находках в базе данных: пользователи обнаружили модели персонажей из предстоящей игры, среди которых особенно выделялся Леон Кеннеди — заметно постаревший, с более грубыми чертами и следами прожитых лет.

Если утечка окажется настоящей, Resident Evil 9 может стать возвращением одного из самых любимых персонажей франшизы.