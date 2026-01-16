В честь Resident Evil Requiem выпустят лимитированные часы

Capcom и швейцарский часовой бренд Hamilton анонсировали выпуск двух лимитированных моделей часов, приуроченных к релизу Resident Evil Requiem. Продажи стартуют одновременно с выходом игры — 27 февраля 2026 года.

Обе модели не просто вдохновлены вселенной Resident Evil, а напрямую присутствуют в самой игре. Именно эти часы носят главные герои Requiem — Грейс Эшкрофт и Леон Кеннеди. Правда, их стоимость способна напугать не хуже любого зомби.

В линейку вошли:

American Classic Pan Europ — £1 170

— £1 170 Khaki Field Auto Chrono — £1 800

Регистрация для получения дополнительной информации уже открыта на официальном сайте Hamilton. Учитывая ограниченный тираж и интерес фанатов, часы, скорее всего, будут распроданы в кратчайшие сроки.

Помимо анонса аксессуаров, на недавнем Resident Evil Showcase разработчики поделились новыми подробностями Requiem, включая ключевые геймплейные особенности Леона и Грейс. Игра выйдет в день релиза на Switch 2, а вместе с ней на платформе также станут доступны Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition и Resident Evil Village Gold Edition.