В новом Resident Evil Requiem оказалось два финала, но каноничным считается только один

Релиз долгожданной хоррор-игры Resident Evil Requiem состоится завтра, однако фанаты уже успели столкнуться с главной сюжетной интригой. Благодаря ранним копиям (которые, по заявлению Capcom, могли быть получены нелегально) в сети появилась информация о том, что игра имеет несколько концовок.

Журналисты, прошедшие игру и опубликовавшие вчера свои оценки, подтвердили эти слухи: в Requiem действительно два финала. Однако, как выяснилось, только один из них является "правильным" и задает тон будущим частям серии.

Выбор концовки не зависит от действий игрока на протяжении всего сюжета - игра подводит к развилке непосредственно перед финальной битвой. Игроку нужно лишь принять одно судьбоносное решение.

Один из выборов приводит к так называемой "плохой" концовке. В этом случае финальный босс отсутствует: после короткой катсцены игра резко завершается, демонстрируя титры. На экране результатов игрока вежливо попросят вернуться и "передумать", давая понять, что выбор был ошибочным. Примечательно, что за это решение не дают даже достижения.

Во втором случае игроков ждет напряженная битва с финальным боссом, продолжительная катсцена и, что важнее всего, сцена после титров. Именно этот вариант, по мнению обозревателей, является каноничным и содержит намеки на будущие сюжетные дополнения и сиквелы. Вдобавок за прохождение этим путем игроки получат достижение "Надежда и Реквием".