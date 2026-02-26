В новом Resident Evil Requiem оказалось два финала, но каноничным считается только один

Релиз долгожданной хоррор-игры Resident Evil Requiem состоится завтра, однако фанаты уже успели столкнуться с главной сюжетной интригой. Благодаря ранним копиям (которые, по заявлению Capcom, могли быть получены нелегально) в сети появилась информация о том, что игра имеет несколько концовок.
Журналисты, прошедшие игру и опубликовавшие вчера свои оценки, подтвердили эти слухи: в Requiem действительно два финала. Однако, как выяснилось, только один из них является "правильным" и задает тон будущим частям серии.
Выбор концовки не зависит от действий игрока на протяжении всего сюжета - игра подводит к развилке непосредственно перед финальной битвой. Игроку нужно лишь принять одно судьбоносное решение.
Один из выборов приводит к так называемой "плохой" концовке. В этом случае финальный босс отсутствует: после короткой катсцены игра резко завершается, демонстрируя титры. На экране результатов игрока вежливо попросят вернуться и "передумать", давая понять, что выбор был ошибочным. Примечательно, что за это решение не дают даже достижения.
Во втором случае игроков ждет напряженная битва с финальным боссом, продолжительная катсцена и, что важнее всего, сцена после титров. Именно этот вариант, по мнению обозревателей, является каноничным и содержит намеки на будущие сюжетные дополнения и сиквелы. Вдобавок за прохождение этим путем игроки получат достижение "Надежда и Реквием".
Ну и ладненько, то есть что не делай конец всё равно один.
Не ясно, зачем вообще было делать второй финал, выбор там и так очевиден.
Значит Леня останется живой всё-таки))
Ещё и помолодеет, как минимум до возраста, который в 4 части.
Даже если умрет, то нет проблем его оживить в одной из следующих частей
Значит буду ждать Золотое издание!))
там где леон забеременнет - вот та и канон.
Жость Лион кач, как Крыс с пятерки
надеюсь, что тебя забанят за спойлеры до выхода игры
А где ты тут увидел хоть какой-то спойлер?