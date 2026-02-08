В последнем трейлере Resident Evil Requiem нет крови, и фанаты винят в этом Nintendo

Resident Evil Requiem стала одним из главных событий Nintendo Direct: Partner Showcase на этой неделе. По этому случаю Capcom показала новый геймплейный трейлер, который был насыщен экшеном, но при ближайшем рассмотрении оказался необычайно пресным.
Как отметили несколько фанатов, в ролике практически нет крови: Леон лишь наносит несколько метких ударов ногами в прыжке, но ни один зомби не убит и не получил серьёзных ранений. Даже когда мы видим Леона с бензопилой в руках, готового расчленить зомби, только чтобы промахнуться. Он компенсирует это, неожиданно напав на зомби сзади с топором, но сцена обрывается прямо перед ударом.
Странно то, что многие из этих сцен уже были показаны в недавней презентации Resident Evil Showcase, где Capcom без проблем демонстрировала кровь и расчленение. Отсюда и теория фанатов: Nintendo вводит какую-то цензуру в трейлеры Direct, чтобы сделать их максимально «подходящими для семейного просмотра», несмотря на то, что трейлер Direct в четверг был помечен как 18+.
хоть бы ролик прикрепил где показано то о чём идет речь, а то выглядит как кликбейт от очередного клоуна который штампует новости ради бонусов, ни видео ни пруфов, автор балабол.
Так а нафига там пруфы, если там реально нет крови, Леон с винтовки ещё промахнулся, обрывы перед ударами, в Ютубе видео посмотри свежее и всё
Игра проходняк на вечерок в лучшем случае