В продажу поступит microSD Express-карта объемом 512 ГБ с дизайном в стиле Resident Evil Requiem

Компания Powin официально представила microSD-карту Resident Evil Requiem Special Edition, выпуск которой запланирован на 27 февраля 2026 года, что совпадет с релизом игры на PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.

Карат объёмом в 512 ГБ украшена логотипом Umbrella Corporation. Дизайн упаковки также соответствует тематике Resident Evil Requiem: на лицевой стороне изображены главные герои игры Грейс и Леон, а на тыльной — разрушенный Раккун-Сити. В остальном она работают как любая другая microSD-карта, и отлично подходит для установки игр на ваш девайс, а благодаря стандарту microSD Express она станет практичным решением для геймеров, которым нужна высокая производительность и большой объем памяти

Благодаря информации на сайте Nintendo, стало известно, что Resident Evil Requiem займет 29,3 ГБ места, что в принципе не так много, как многие ожидали. Однако, учитывая, что внутренний объем памяти Switch 2 составляет всего 256 ГБ, игры объемом Resident Evil Requiem смогут довольно быстро его заполнить.

Предзаказы уже доступны по цене $140 (или эквивалентной сумме в вашей валюте).