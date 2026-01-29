В продажу поступит microSD Express-карта объемом 512 ГБ с дизайном в стиле Resident Evil Requiem

Компания Powin официально представила microSD-карту Resident Evil Requiem Special Edition, выпуск которой запланирован на 27 февраля 2026 года, что совпадет с релизом игры на PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.
Карат объёмом в 512 ГБ украшена логотипом Umbrella Corporation. Дизайн упаковки также соответствует тематике Resident Evil Requiem: на лицевой стороне изображены главные герои игры Грейс и Леон, а на тыльной — разрушенный Раккун-Сити. В остальном она работают как любая другая microSD-карта, и отлично подходит для установки игр на ваш девайс, а благодаря стандарту microSD Express она станет практичным решением для геймеров, которым нужна высокая производительность и большой объем памяти
Благодаря информации на сайте Nintendo, стало известно, что Resident Evil Requiem займет 29,3 ГБ места, что в принципе не так много, как многие ожидали. Однако, учитывая, что внутренний объем памяти Switch 2 составляет всего 256 ГБ, игры объемом Resident Evil Requiem смогут довольно быстро его заполнить.
Предзаказы уже доступны по цене $140 (или эквивалентной сумме в вашей валюте).
Ждём тематичную туалетную бумагу. Заслужила.
Я еще понимаю флешку USB в таком дизайне, но эту же херню куда не вставь можно сразу забыть про ее дизайн на годы.
Что было уже: порш за 200штук, часы за 3штуки, реклама нвидии, тематический контроллер для свича, карта памяти... Римейк 4-ки в трейлерах уже выглядел сочно, локации большие, врагов много, враги агрессивные.
А тут что? Серые чёрно-белые коридоры и враги стоящие на месте лицом к стенке? Геймплей: собирать кровь зомби в шприц, а потом тактически вколоть её другому зомбаку, чтоб он взорвался - это что вообще за сон собаки? Или Леон-рембо херачит зомби как в балете, тока зомби не сопротивляются, а он маленький писёк в толпе тормознутых зомби - королёк)
Скоро на Озоне за 126р
За такой прайс, ну нах
29 гигов примерно как и в прошлых частях и ремейках,значит графон такой же,хороший но уже приелся.Надеюсь сюжетная линия не подведет.
что? прошлая часть RE4 Remake - 71гб. До неё 2 ремейка 2 и 3 были на порядок хуже и короче 2 и 3 части RE как одна из чего ты сделал свои выводы я не понимаю. Актуально если ты конкретно про свитч иначе НЕТ.
Это что за СД карту что ли цена? Кошмар.
Нет, за дизайнерский картон
Это скорее всего.
:D
куй железо пока горячо
Пиzдец!🤣