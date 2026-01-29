ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 637 оценок

В продажу поступит microSD Express-карта объемом 512 ГБ с дизайном в стиле Resident Evil Requiem

Gruz_ Gruz_

Компания Powin официально представила microSD-карту Resident Evil Requiem Special Edition, выпуск которой запланирован на 27 февраля 2026 года, что совпадет с релизом игры на PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.

Карат объёмом в 512 ГБ украшена логотипом Umbrella Corporation. Дизайн упаковки также соответствует тематике Resident Evil Requiem: на лицевой стороне изображены главные герои игры Грейс и Леон, а на тыльной — разрушенный Раккун-Сити. В остальном она работают как любая другая microSD-карта, и отлично подходит для установки игр на ваш девайс, а благодаря стандарту microSD Express она станет практичным решением для геймеров, которым нужна высокая производительность и большой объем памяти

Благодаря информации на сайте Nintendo, стало известно, что Resident Evil Requiem займет 29,3 ГБ места, что в принципе не так много, как многие ожидали. Однако, учитывая, что внутренний объем памяти Switch 2 составляет всего 256 ГБ, игры объемом Resident Evil Requiem смогут довольно быстро его заполнить.

Предзаказы уже доступны по цене $140 (или эквивалентной сумме в вашей валюте).

21
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
InSerrt

Ждём тематичную туалетную бумагу. Заслужила.

9
Nick Neils

Я еще понимаю флешку USB в таком дизайне, но эту же херню куда не вставь можно сразу забыть про ее дизайн на годы.

7
RРG

Что было уже: порш за 200штук, часы за 3штуки, реклама нвидии, тематический контроллер для свича, карта памяти... Римейк 4-ки в трейлерах уже выглядел сочно, локации большие, врагов много, враги агрессивные.

А тут что? Серые чёрно-белые коридоры и враги стоящие на месте лицом к стенке? Геймплей: собирать кровь зомби в шприц, а потом тактически вколоть её другому зомбаку, чтоб он взорвался - это что вообще за сон собаки? Или Леон-рембо херачит зомби как в балете, тока зомби не сопротивляются, а он маленький писёк в толпе тормознутых зомби - королёк)

7
WarCraf4er

Скоро на Озоне за 126р

2
K0t Felix

За такой прайс, ну нах

1
AdriftDylan

29 гигов примерно как и в прошлых частях и ремейках,значит графон такой же,хороший но уже приелся.Надеюсь сюжетная линия не подведет.

1
Фентеплюхер

что? прошлая часть RE4 Remake - 71гб. До неё 2 ремейка 2 и 3 были на порядок хуже и короче 2 и 3 части RE как одна из чего ты сделал свои выводы я не понимаю. Актуально если ты конкретно про свитч иначе НЕТ.

sa1958

Это что за СД карту что ли цена? Кошмар.

agula98

Нет, за дизайнерский картон

sa1958 agula98

Это скорее всего.

HerFinalBoss
(или эквивалентной сумме в вашей валюте)

:D

WerGC

куй железо пока горячо

FumblingLysanias
по цене $140 -

Пиzдец!🤣