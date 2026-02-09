В Resident Evil Requiem будет 49 достижений

Это почти невероятно, но Resident Evil Requiem выйдет менее чем через три недели. Capcom уже подробно показала девятую часть и, как ожидается, продолжит свою маркетинговую кампанию до самого последнего момента.
Недавно от инсайдера Dusk Golem стало известно , что в игре будет 49 достижений Steam. С учётом платинового трофея, на PS5 будет доступно около 50 виртуальных наград. Так что в Resident Evil Requiem будет чем заняться.
Дата выхода по-прежнему назначена на 27 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series, Switch 2 и ПК.
Ну и ладушки.
не надоело это писать еще? везде
Так давно уже было известно
И это же просто Божественно 💗
воу у вас весь резидент в профиле, шарите в теме или чисто для понтов?
да прикольно будет
Что то кажется что для понтов!? так как дата регистрации 15 января, то есть зарегался и давай подписывается на всю серию резика, но может конечно и фанат ярый.
Сейчас бы Dusk Golem слушать, когда его уже многократно ловили на вранье.
С учётом такого немалого количества, предположу одно из них: "Убейте одной гранатой 99 зомби без использования гранат.
Полностью согласен 👍