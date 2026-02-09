В Resident Evil Requiem будет 49 достижений

Это почти невероятно, но Resident Evil Requiem выйдет менее чем через три недели. Capcom уже подробно показала девятую часть и, как ожидается, продолжит свою маркетинговую кампанию до самого последнего момента.

Недавно от инсайдера Dusk Golem стало известно , что в игре будет 49 достижений Steam. С учётом платинового трофея, на PS5 будет доступно около 50 виртуальных наград. Так что в Resident Evil Requiem будет чем заняться.

Дата выхода по-прежнему назначена на 27 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series, Switch 2 и ПК.