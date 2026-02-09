ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 675 оценок

В Resident Evil Requiem будет 49 достижений

monk70 monk70

Это почти невероятно, но Resident Evil Requiem выйдет менее чем через три недели. Capcom уже подробно показала девятую часть и, как ожидается, продолжит свою маркетинговую кампанию до самого последнего момента.

Недавно от инсайдера Dusk Golem стало известно , что в игре будет 49 достижений Steam. С учётом платинового трофея, на PS5 будет доступно около 50 виртуальных наград. Так что в Resident Evil Requiem будет чем заняться.

Дата выхода по-прежнему назначена на 27 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series, Switch 2 и ПК.

24
11
Комментарии:  11
sa1958

Ну и ладушки.

4
Леший3

не надоело это писать еще? везде

1
Holbrook

Так давно уже было известно

3
IncendiaryYuri

И это же просто Божественно 💗

1
Sоra

воу у вас весь резидент в профиле, шарите в теме или чисто для понтов?

1
Ivan Lazarev85

да прикольно будет

Kartonkratos Sоra

Что то кажется что для понтов!? так как дата регистрации 15 января, то есть зарегался и давай подписывается на всю серию резика, но может конечно и фанат ярый.

Cordus

Сейчас бы Dusk Golem слушать, когда его уже многократно ловили на вранье.

1
Red Salamandra

С учётом такого немалого количества, предположу одно из них: "Убейте одной гранатой 99 зомби без использования гранат.

1
ZiOFoX

Полностью согласен 👍