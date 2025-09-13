В Resident Evil Requiem будет новая, еще не показанная игровая система

Создавая Resident Evil Requiem, Capcom не только выводит на сцену новую главную героиню, но и ставит перед собой цель произвести настоящую революцию в восприятии игроками жанра хоррор.

В интервью FGS геймдиректор Коши Наканиси и продюсер Масато Кумазава рассказали о Resident Evil Requiem, и одной из обсуждаемых тем был способ, которым разработчики создали цикл, состоящий из последовательности ужасов, за которой следует момент «расслабления», позволяющий выйти из состояния страха и перейти к чему-то более спокойному или сосредоточенному на боевых действиях, чтобы встряхнуть ситуацию.

Разработчики также упомянули о существовании «новой системы» игры, хотя пока не могут об этом рассказывать. Они также объяснили, что пытаются играть на эмоциях игроков, намекнув, что в игре могут быть шокирующие моменты: все-таки они уже подтвердили, что видеоигра будет похожа на американские горки.

По словам разработчиков, невозможно поддерживать максимальный уровень страха на протяжении всей игры, так как это было бы слишком утомительно. Динамичный ритм более интересен и позволяет проходить приключение более плавно.

Опять же, это стандартная практика для Resident Evil. Единственное отличие в этот раз заключается в том, что появилась новая система, о которой я пока не могу рассказать. Но если вы представите себе разницу между напряжением и разрядкой как некую длину волны, то она будет соответствовать этой кривой. Я хочу сделать расстояние между этими аспектами больше, чем когда-либо в серии. И это просто становится полноценной поездкой на американских горках между различными аспектами серии. Думаю, что в последствии люди поймут, что я имею в виду. В этой игре мы определенно будем много играть с вашими эмоциями.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PC, Xbox Series X|S, PS5 и Switch 2.