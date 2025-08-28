В Resident Evil Requiem добавили вид от третьего лица, чтобы игра была не такой страшной, как Resident Evil 7

На игровой выставке Gamescom 2025 режиссёр Коси Наканиши, глава разработки предстоящей Resident Evil Requiem и автор культовой Resident Evil 7: Biohazard, сделал неожиданное признание. По его словам, седьмая часть франшизы, возможно, оказалась слишком страшной для некоторых игроков, и именно это стало одной из ключевых причин добавления в новую игру режима камеры от третьего лица.
Я реализовал перспективу от первого лица в Resident Evil 7, чтобы сделать игру более захватывающей и пугающей, чем прошлые. И, думаю, большинство медиа и игроков согласятся - это была невероятно страшная игра. Но, возможно, слишком страшная. Из-за этого некоторые люди не могли с этим справиться и либо бросали игру, либо даже не начинали её. Когда я вспоминаю об этом, то хочу быть уверен, что люди смогут насладиться новой частью.
Режим от третьего лица в Resident Evil Requiem позиционируется как своего рода "спасательный круг" для более чувствительных игроков. По задумке режиссёра, если вид от первого лица окажется для кого-то непереносимым, переключение на третье лицо позволит дистанцироваться от происходящего и снизить накал ужаса.
Если вы начали игру от первого лица и понимаете, что для вас это слишком, то вид от третьего лица позволит вам немного отстраниться от пугающих событий и чувствовать себя увереннее, так как персонаж на экране будет своего рода аватаром самого себя.
Выход Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года для Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S.
Семерка не была страшной. В первые часы там у игрока уже инвентарь ломился от обилия стволов.
Отличная игра была, особенно в Vr
В каком месте 7 был страшный, да и вообще в каком месте ре страшные? Знай иди себе вперёд обнюхивая все углы в поисках активных предметов и точек, где их можно применить, и все, иногда только отстреливаясь, если боты прям совсем пройти не дают
А ты что бесстрашный такой что-ли? Я бы посмотрел на твою рожу, если бы ты очутился в той чокнутой семейке на столом. Уверен набздел бы в штаны и потерял сознание от страха.
Вот только я не там, а здесь, сижу перед экраном и прохожу (буквально) игру с ярко выраженными скриптами и кучей нелепых условностей, из-за чего даже на секунду погрузиться в происходящее не получается
Скрипты и нелепые условности, это у тебя в голове, тебе их хочется замечать и думать об этом, поэтому они тебя постоянно преследуют. Ты всё это отбрось и наслаждайся. Просто представь и проживи историю вместе с героем, попробуй хотя бы вжиться в роль, проникнуться сочувствием к ГГ, на протяжении сюжета и происходящего, пусть даже на экране. А не просто тыкать в клаву и кликать мышью, тупо смотря в монитор. А так как ты проходишь на пассиве, уверен что после прохождения, с тобой даже нечего обсудить по игре.
Ага, конечно. Лично я не буду играть, если гг не будет в каких-нибудь стрингах, монстров мочить.
Тот самый игрок в P.T.:
Всмысле "страшной"? добавили, чтобы люди не дропнули игру после 1го прохождения, как это было в свое время с ре7,8
камера тройка,это повод для хороших модов.моды повышают продажи
Интересно хоть 1 человека увидеть, для кого РЕ 7 хотя бы просто чуть страшным был, не говоря уже о "слишком"
В VR это было очень страшно, в плоскую не играл.
На счёт страшная или нет не скажу, не играл. Но по трейлерам, игра мне показалась не очень приятной, поэтому пропустил её. Хотя ремейки 2, 3 и 4 с удовольствием прошёл )
В какой плане не очень приятная? Ну есть момент, что она мыльная, графика в целом не оч
То есть каноничный вид от первого лица? Наверное первый раз пройду от первого, а потом уже от третьего, все равно несколько раз проходить для ачивок.
Двойка мною воспринимается страшнее семёрки. Не знаю как вид камеры влияет, по мне так атмосфера и работа со звуком имеют большее влияние.