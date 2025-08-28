В Resident Evil Requiem добавили вид от третьего лица, чтобы игра была не такой страшной, как Resident Evil 7

На игровой выставке Gamescom 2025 режиссёр Коси Наканиши, глава разработки предстоящей Resident Evil Requiem и автор культовой Resident Evil 7: Biohazard, сделал неожиданное признание. По его словам, седьмая часть франшизы, возможно, оказалась слишком страшной для некоторых игроков, и именно это стало одной из ключевых причин добавления в новую игру режима камеры от третьего лица.

Я реализовал перспективу от первого лица в Resident Evil 7, чтобы сделать игру более захватывающей и пугающей, чем прошлые. И, думаю, большинство медиа и игроков согласятся - это была невероятно страшная игра. Но, возможно, слишком страшная. Из-за этого некоторые люди не могли с этим справиться и либо бросали игру, либо даже не начинали её. Когда я вспоминаю об этом, то хочу быть уверен, что люди смогут насладиться новой частью.

Режим от третьего лица в Resident Evil Requiem позиционируется как своего рода "спасательный круг" для более чувствительных игроков. По задумке режиссёра, если вид от первого лица окажется для кого-то непереносимым, переключение на третье лицо позволит дистанцироваться от происходящего и снизить накал ужаса.

Если вы начали игру от первого лица и понимаете, что для вас это слишком, то вид от третьего лица позволит вам немного отстраниться от пугающих событий и чувствовать себя увереннее, так как персонаж на экране будет своего рода аватаром самого себя.

Выход Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года для Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S.