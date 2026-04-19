В Resident Evil Requiem может вернуться режим Наемники

Новая утечка по Resident Evil Requiem намекает на возвращение одного из самых популярных режимов франшизы. Согласно последним данным, найденная информация указывает на возможное включение режима «Наёмники» (The Mercenaries) в качестве дополнительного контента для игры.
Этот режим хорошо знаком фанатам по предыдущим частям серии: он сфокусирован на динамичных сражениях с ордами врагов и наборе очков за отведенное время. Слухи подкрепляются ранними обещаниями Capcom выпустить после релиза некую «мини-игру», которая дополнит основной сюжет.
Хотя официального анонса еще не было, активная пострелизная поддержка последних игр франшизы делает этот сценарий крайне вероятным. Подобные обновления традиционно помогают удерживать интерес сообщества и привлекать новых игроков, нацеленных на экшен-испытания.
На данный момент информацию стоит воспринимать как слух, однако она четко вписывается в стратегию развития проекта. Возвращение «Наемников» должно значительно продлить жизнь Resident Evil Requiem, релиз которой состоялся в этом феврале.
Продлить жизнь в игре на 2 часа. Лучше аналогичное что то режиму РЕЙД из Revelations делали с кооперативом, раз уж фантазии придумать что то новое нету.
Популярный он был, когда в нем был мультиплеер, в солягу гонять на время - такое себе, скучно. // Игорь Иванов
Может? Не может, а точно вернётся, после нытья фанатов "Где наёмники?". Для многих это самое любимое после прохождения сюжетки.
А "наёмниками" будут Леон, Ханк, Гидеон и Зено?! А потом подтянуться герои из длс какого-нибудь?! Грейс трудно представить в этом амплуа. Хотя...
Эта пустячковая аркадка могла быть и сразу в комплекте. // Сергей Карпенко