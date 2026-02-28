ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
В Resident Evil Requiem нашли одну из самых сложных пасхалок в серии

IKarasik IKarasik

В Resident Evil Requiem игроки обнаружили крайне запутанный секрет под названием «Последняя головоломка». По словам энтузиастов, Capcom спрятала в игре многоуровневую загадку, для расшифровки которой пришлось анализировать внутриигровые предметы, документы и даже научные обозначения.

Исследование началось с необычной детали: после прохождения сегмента в Центре лечения хронических заболеваний «Роудс-Хилл» найденная ранее отрубленная рука остаётся в инвентаре, несмотря на отметку о завершённом осмотре. Это навело игроков на мысль о скрытом назначении предмета.

В меню испытаний при этом открывается пункт «Последняя головоломка» с описанием: «Позволь сладкой паре услышать голос». Если просканировать руку в анализаторе крови, появляется скрытая фраза «Let’s Play» и зашифрованная последовательность символов, которую один из игроков интерпретировал как слово GLITCH.

Дальнейшие подсказки оказались связаны с числами:

  • U = 380 000
  • G = 150 000 000
  • C = 4.2 ly

Игроки сопоставили их с астрономическими расстояниями: Луной, Солнцем и звездой Альфа Центавра. Это позволило выстроить последовательность символов, напоминающую кодирование РНК.

Введённая комбинация в повреждённое устройство в восточном крыле «Роудс-Хилл» вызвала зловещий детский смех — но на этом всё и закончилось. Новых событий или наград обнаружено не было.

Пока «Последняя головоломка» остаётся неразгаданной, а сообщество продолжает искать недостающий элемент. Игроки уверены, что это лишь часть более крупного секрета, спрятанного где-то ещё в мире Resident Evil Requiem.

bysaturn

Такая сложная, что разгадали за день.

4
Sir Patrik
3
sa1958

Во как.

1
Пользователь ВКонтакте

Игра крашится при попытке включения трассировки пути/генерации кадров/длсс
как решить проблему? // Илья Афанасьев

1
barabear

к гадалке пойти с этим вопросом.

2
Вадим Якимов

не использовать попытку "включения трассировки пути/генерации кадров/длсс"..)

Пользователь ВКонтакте

Не включать их? // Сергей Титов

Sova Aleykum

Задел на длс небось.