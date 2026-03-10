В Resident Evil Requiem нашли ссылку на сайт, который почему-то ведет на страницу российского инсайдера игр Valve

Внимательные игроки обнаружили любопытную пасхалку в Resident Evil Requiem. В некоторых локациях за Леона Кеннеди, если посмотреть на экран ноутбука через прицел винтовки, можно разглядеть домен NEWDAWN-capcom.com.

Фанаты сразу же начали строить теории: фраза "New Dawn" (Новый рассвет) может указывать на "новое начало" для франшизы или быть отсылкой к рабочему названию игры. Однако при попытке перейти по ссылке выяснилось, что домен уже занят - и ведет он на страницу Gabe Follower, известного русского инсайдера Максима Полетаева, который специализируется на утечках и новостях о Valve, Half-Life и Counter-Strike 2.

Неизвестно, когда он приобрел домен - до выхода игры или уже после. Тем не менее, игрокам, рассчитывающим на какой-то челлендж от разработчиков, видимо, придется разочароваться: судя по всему, создатели игры никакого интерактива не планировали, а пасхалка так и останется просто забавным внутриигровым элементом.