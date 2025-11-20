В Resident Evil Requiem не будет фишки, которая была в последних играх серии

Продюсер ожидаемого хоррора Resident Evil Requiem Масато Кумазава в недавнем интервью раскрыл детали геймплея и структуры новой части франшизы. Одной из главных новостей стал отказ разработчиков от механики, к которой игроки привыкли за последние годы.

Кумазава официально подтвердил, что в Resident Evil Requiem не будет внутриигрового торговца. Если в Resident Evil Village (Герцог) и ремейке Resident Evil 4 (Торговец) у пользователей была возможность покупать оружие, улучшения и припасы в безопасных зонах, то новая игра вернется к более хардкорным корням выживания. Вместе с этим в игре можно будет встретить уже привычные комнаты для сохранения.

В этой игре персонажа-торговца не будет.

— заявил продюсер.

Также в разговоре была затронута связь новинки с подсерией Resident Evil Outbreak. Главной героиней Requiem выступает Грейс — дочь репортера Алиссы Эшкрофт из Outbreak. Кумазава подтвердил, что, помимо Алиссы, игроки могут ожидать появления и других персонажей из классического спин-оффа, которые были вовлечены в инцидент в Раккун-Сити. Однако он призвал фанатов не завышать ожидания относительно масштаба их ролей.

На вопрос о возможном возрождении самой серии Outbreak или создании новой игры в подобном стиле, продюсер ответил сдержанно. По его словам, на данный момент у Capcom нет планов по разработке таких проектов. Тем не менее, он лично хотел бы поработать над чем-то подобным в будущем и не исключает такой возможности, если со стороны геймеров будет высокий запрос.

Разработчики стараются делиться достоверной информацией, чтобы избежать спекуляций. Напомним, ранее мы писали о том, что режиссёр Resident Evil Requiem предупреждает игроков о фейках вокруг ожидаемого хоррора.

Выход Resident Evil Requiem запланирован на 26 февраля 2026 года. Релиз состоится на PlayStation 5, Xbox Series X, ПК и Nintendo Switch 2.