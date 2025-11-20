ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 534 оценки

В Resident Evil Requiem не будет фишки, которая была в последних играх серии

Gutsz Gutsz

Продюсер ожидаемого хоррора Resident Evil Requiem Масато Кумазава в недавнем интервью раскрыл детали геймплея и структуры новой части франшизы. Одной из главных новостей стал отказ разработчиков от механики, к которой игроки привыкли за последние годы.

Кумазава официально подтвердил, что в Resident Evil Requiem не будет внутриигрового торговца. Если в Resident Evil Village (Герцог) и ремейке Resident Evil 4 (Торговец) у пользователей была возможность покупать оружие, улучшения и припасы в безопасных зонах, то новая игра вернется к более хардкорным корням выживания. Вместе с этим в игре можно будет встретить уже привычные комнаты для сохранения.

В этой игре персонажа-торговца не будет.

— заявил продюсер.

Также в разговоре была затронута связь новинки с подсерией Resident Evil Outbreak. Главной героиней Requiem выступает Грейс — дочь репортера Алиссы Эшкрофт из Outbreak. Кумазава подтвердил, что, помимо Алиссы, игроки могут ожидать появления и других персонажей из классического спин-оффа, которые были вовлечены в инцидент в Раккун-Сити. Однако он призвал фанатов не завышать ожидания относительно масштаба их ролей.

На вопрос о возможном возрождении самой серии Outbreak или создании новой игры в подобном стиле, продюсер ответил сдержанно. По его словам, на данный момент у Capcom нет планов по разработке таких проектов. Тем не менее, он лично хотел бы поработать над чем-то подобным в будущем и не исключает такой возможности, если со стороны геймеров будет высокий запрос.

Разработчики стараются делиться достоверной информацией, чтобы избежать спекуляций. Напомним, ранее мы писали о том, что режиссёр Resident Evil Requiem предупреждает игроков о фейках вокруг ожидаемого хоррора.

Режиссёр Resident Evil Requiem предупреждает игроков о фейках вокруг ожидаемого хоррора

Выход Resident Evil Requiem запланирован на 26 февраля 2026 года. Релиз состоится на PlayStation 5, Xbox Series X, ПК и Nintendo Switch 2.

26
34
Комментарии:  34
Ваш комментарий
saa0891

Просто какой то писец, с каждой новостью становится всё печальнее и печальнее, ну понятно ни торговца не будет [соответственно не будет и различных сокровищ, механики комбинирования сокровищ и прочих секретов на локациях для продажи, ни опять же покупки кучи апгрейдов, прокачки, покупки нового оружия, расходников и т.д.] ни нормального арсенала оружия, я так понимаю даже механики с ножом не будет что бы высвободится от захвата зомби, [а собственно зачем она если будет два с половиной зомба на игру] Резик походу слился и это после шедеврального ремейка RE4 [где по мимо тонны интересных механик были еще и классные элементы по типу стрельбища где можно было получить очень полезные амулеты на различные бонусы и заканчивая различными испытания на локациях за которые ты получал кристаллы которые можно было обменять у торговца на различные полезные плюшки], такое ощущение что в руководстве крышу конкретно сорвало и они из Резика решили сделать какую то унылую хрень.

20
Otavek

Зачем вся эта критичность, предвзятость и пессимизм?

Хоть в одной части не было ножа, большого арсенала и пр.?

Торгаш в резиках был лишь в 4 (оригинал и ремейк) и 8-ке.

Остальные игры серии были хуже из-за отсутствия торгаша?

Как только игра выйдет в релиз, будет много восторженных отзывов, оценок и т.д. Уже пройденная схема. Как бы ни ругали следующую часть резика, она все равно будет хорошей игрой, в которую будут играть ещё долго.

3
Kenn1y

Такая тенденция повти во всем, дома строят плохо из дешевых материалов и с упрощениями, что во многих домах бизнес класса даже окна полностью не открываются, авто по качеству и материалам стали фигня, игры стали хуже в плане проработки, сюжета в фильмах давно не было нормального, технологии по железу топчутся на месте, куда не посмотришь, вроде везде «кипит» работа, вот только на взводе не пойми что.

3
bysaturn

Торговец прямо потеря потерь) Хотя по факту нелепость.

4
hhdfhhh

Да понятно игра же амнезия будет какой там торговец по коридору будем идти по пути собирать вещи и.т.д короче говоря игра будет проходняк я где то говорил об этом симулятор пугалки что то вроде этого будет

12
Otavek

Хотелось бы увидеть как ты будешь переобуваться на релизе, но, скорее всего, этого не будет.

4
Neko-Aheron Otavek

Хотелось бы увидеть, как ты будешь переобуваться на релизе … )))

4
askazanov

Во во, меня всегда удивляла эта глупость в игре - "торговец" ))))

4
askazanov

Да тут вообще ни чего не будет из большинства обещанного))))

7
Noowners

Я ♥ RE

Salvador Dally

Ху*шки. Торговец был всего в нескольких частях, как он мог стать фишкой?

6
-zotik-

Ну он был в 4 и 8 и в каких еще? В серии больше 10ка игр если бы он был в каждой или 7 из 10 то да "фишка" серии, вот если бы отказались от менеджемента инвентаря вот это да заметно

5
Dark1994

В 5, но там не торговец, а магаз.

1
DV9573

Или игра и вправду будет донельзя унылой, или у неё всё очень плохо с пиар-кампанией. Из всего, что показали на данный момент, вообще непонятно, чего от неё ждать, кроме уже остое*енивших пряток и побегов от очередной неубиваемой срани

5
hhdfhhh

«Не убиваемая срань, наверное, фишка всей игры будет — печальная история».

1
666ANUBIS666

Бесят новые игры чекпоинтами, лучше бы как раньше, где захотел там и сохранился.

3
Rio17

Ну и в чём проблема resident evil 1 нет торговца resident evil 2 нет торговца resident evil 3 нет сук* торговца что не делает игру плохой

3
Rock86

еба,как жить а:)

2
K0t Felix

Хе хе хе, фенкь ю

2
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ