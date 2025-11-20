В Resident Evil Requiem не будет фишки, которая была в последних играх серии

Продюсер ожидаемого хоррора Resident Evil Requiem Масато Кумазава в недавнем интервью раскрыл детали геймплея и структуры новой части франшизы. Одной из главных новостей стал отказ разработчиков от механики, к которой игроки привыкли за последние годы.
Кумазава официально подтвердил, что в Resident Evil Requiem не будет внутриигрового торговца. Если в Resident Evil Village (Герцог) и ремейке Resident Evil 4 (Торговец) у пользователей была возможность покупать оружие, улучшения и припасы в безопасных зонах, то новая игра вернется к более хардкорным корням выживания. Вместе с этим в игре можно будет встретить уже привычные комнаты для сохранения.
В этой игре персонажа-торговца не будет.
— заявил продюсер.
Также в разговоре была затронута связь новинки с подсерией Resident Evil Outbreak. Главной героиней Requiem выступает Грейс — дочь репортера Алиссы Эшкрофт из Outbreak. Кумазава подтвердил, что, помимо Алиссы, игроки могут ожидать появления и других персонажей из классического спин-оффа, которые были вовлечены в инцидент в Раккун-Сити. Однако он призвал фанатов не завышать ожидания относительно масштаба их ролей.
На вопрос о возможном возрождении самой серии Outbreak или создании новой игры в подобном стиле, продюсер ответил сдержанно. По его словам, на данный момент у Capcom нет планов по разработке таких проектов. Тем не менее, он лично хотел бы поработать над чем-то подобным в будущем и не исключает такой возможности, если со стороны геймеров будет высокий запрос.
Разработчики стараются делиться достоверной информацией, чтобы избежать спекуляций. Напомним, ранее мы писали о том, что режиссёр Resident Evil Requiem предупреждает игроков о фейках вокруг ожидаемого хоррора.
Выход Resident Evil Requiem запланирован на 26 февраля 2026 года. Релиз состоится на PlayStation 5, Xbox Series X, ПК и Nintendo Switch 2.
Просто какой то писец, с каждой новостью становится всё печальнее и печальнее, ну понятно ни торговца не будет [соответственно не будет и различных сокровищ, механики комбинирования сокровищ и прочих секретов на локациях для продажи, ни опять же покупки кучи апгрейдов, прокачки, покупки нового оружия, расходников и т.д.] ни нормального арсенала оружия, я так понимаю даже механики с ножом не будет что бы высвободится от захвата зомби, [а собственно зачем она если будет два с половиной зомба на игру] Резик походу слился и это после шедеврального ремейка RE4 [где по мимо тонны интересных механик были еще и классные элементы по типу стрельбища где можно было получить очень полезные амулеты на различные бонусы и заканчивая различными испытания на локациях за которые ты получал кристаллы которые можно было обменять у торговца на различные полезные плюшки], такое ощущение что в руководстве крышу конкретно сорвало и они из Резика решили сделать какую то унылую хрень.
Зачем вся эта критичность, предвзятость и пессимизм?
Хоть в одной части не было ножа, большого арсенала и пр.?
Торгаш в резиках был лишь в 4 (оригинал и ремейк) и 8-ке.
Остальные игры серии были хуже из-за отсутствия торгаша?
Как только игра выйдет в релиз, будет много восторженных отзывов, оценок и т.д. Уже пройденная схема. Как бы ни ругали следующую часть резика, она все равно будет хорошей игрой, в которую будут играть ещё долго.
Такая тенденция повти во всем, дома строят плохо из дешевых материалов и с упрощениями, что во многих домах бизнес класса даже окна полностью не открываются, авто по качеству и материалам стали фигня, игры стали хуже в плане проработки, сюжета в фильмах давно не было нормального, технологии по железу топчутся на месте, куда не посмотришь, вроде везде «кипит» работа, вот только на взводе не пойми что.
Торговец прямо потеря потерь) Хотя по факту нелепость.
Да понятно игра же амнезия будет какой там торговец по коридору будем идти по пути собирать вещи и.т.д короче говоря игра будет проходняк я где то говорил об этом симулятор пугалки что то вроде этого будет
Хотелось бы увидеть как ты будешь переобуваться на релизе, но, скорее всего, этого не будет.
Хотелось бы увидеть, как ты будешь переобуваться на релизе … )))
Во во, меня всегда удивляла эта глупость в игре - "торговец" ))))
Да тут вообще ни чего не будет из большинства обещанного))))
Я ♥ RE
Ху*шки. Торговец был всего в нескольких частях, как он мог стать фишкой?
Ну он был в 4 и 8 и в каких еще? В серии больше 10ка игр если бы он был в каждой или 7 из 10 то да "фишка" серии, вот если бы отказались от менеджемента инвентаря вот это да заметно
В 5, но там не торговец, а магаз.
Или игра и вправду будет донельзя унылой, или у неё всё очень плохо с пиар-кампанией. Из всего, что показали на данный момент, вообще непонятно, чего от неё ждать, кроме уже остое*енивших пряток и побегов от очередной неубиваемой срани
«Не убиваемая срань, наверное, фишка всей игры будет — печальная история».
Бесят новые игры чекпоинтами, лучше бы как раньше, где захотел там и сохранился.
Ну и в чём проблема resident evil 1 нет торговца resident evil 2 нет торговца resident evil 3 нет сук* торговца что не делает игру плохой
еба,как жить а:)
Хе хе хе, фенкь ю