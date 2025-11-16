В Resident Evil Requiem не будет управления мышью на Nintendo Switch 2: оно только вредит, заявляет Capcom

Nintendo Switch 2 — это улучшенная версия Nintendo Switch, и многие её функции остались практически неизменными по сравнению с предыдущим поколением. Однако есть некоторые уникальные функции, которых нет в старой консоли, например, поддержка мыши, как у Joy-Con 2.

Несколько игр используют эту уникальную особенность и предлагают поддержку управления мышью на Switch 2, но, к сожалению, не все. Например, подтверждено, что Resident Evil Requiem не будет поддерживать эту систему управления.

Продюсер Resident Evil Requiem Масато Кумазава дал интервью Press Start Australia и объяснил решение команды разработчиков хоррор-экшена Capcom. Кумазава рассказал:

Раньше на Switch вышло несколько игр Resident Evil, и мы использовали этот опыт, чтобы разработать Requiem для Switch 2. Мы также создали множество версий Resident Evil для ПК. В отличие от ПК, у которых широкий спектр характеристик, мы смогли оптимизировать игру для Nintendo Switch 2. Скажем так, это было не так уж сложно.

К сожалению, возникла одна проблема: включение управления мышью в версию для Nintendo Switch 2. Кумазава объяснил:

На самом деле, мы долго пытались реализовать управление мышью для Nintendo Switch 2. Когда мы добавили его, игровой процесс стал запутанным и слишком сложным. Поэтому мы решили использовать гироскоп.