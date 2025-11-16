ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 526 оценок

В Resident Evil Requiem не будет управления мышью на Nintendo Switch 2: оно только вредит, заявляет Capcom

monk70 monk70

Nintendo Switch 2 — это улучшенная версия Nintendo Switch, и многие её функции остались практически неизменными по сравнению с предыдущим поколением. Однако есть некоторые уникальные функции, которых нет в старой консоли, например, поддержка мыши, как у Joy-Con 2.

Несколько игр используют эту уникальную особенность и предлагают поддержку управления мышью на Switch 2, но, к сожалению, не все. Например, подтверждено, что Resident Evil Requiem не будет поддерживать эту систему управления.

Продюсер Resident Evil Requiem Масато Кумазава дал интервью Press Start Australia и объяснил решение команды разработчиков хоррор-экшена Capcom. Кумазава рассказал:

Раньше на Switch вышло несколько игр Resident Evil, и мы использовали этот опыт, чтобы разработать Requiem для Switch 2. Мы также создали множество версий Resident Evil для ПК. В отличие от ПК, у которых широкий спектр характеристик, мы смогли оптимизировать игру для Nintendo Switch 2. Скажем так, это было не так уж сложно.

К сожалению, возникла одна проблема: включение управления мышью в версию для Nintendo Switch 2. Кумазава объяснил:

На самом деле, мы долго пытались реализовать управление мышью для Nintendo Switch 2. Когда мы добавили его, игровой процесс стал запутанным и слишком сложным. Поэтому мы решили использовать гироскоп.
Комментарии:  7
The Path to Yourself

Н уконено вредит, а костыль виде геймпада наверное массажирует руку ?:

9
saa0891

Всё правильно зачем делать управление нормальным, не фиг расслабляться играйте на костылях.

9
Smike56

Извините, не мог удержаться.😌

9
Kenn1y

Как управление мышью может вредить, управлять кистью куда проще, чем одним пальцем.

8
dartender

Гнилая отмазка.

7
Barrie Butsers

Легко может. Если брать например связку клавиатура+мышь, то под левой рукой помимо ходьбы есть еще целая куча кнопок для управления, на мыши две кнопки, колесо и движение (обзор) собственно, вполне удобно, ни одна из рук не перегружается. Но в случае со свитчем на левой руке остаётся только ходьба и пара триггеров, которые не очень удобно нажимать держа левую часть одной рукой, и практически всё управление переходит в правую руку, и это с учётом того, что в отличии от классической мыши, свитческая по сути лежит на ребре. Такое решение вполне подходит под какие-нибудт стратегии или, может быть, самые простые шутеры, но для такой игры, как резик, я тоже не представляю как можно нормально запихнуть управление на свитчевскую мышь.

6
CRAZY rock GAME

Всегда на геймпаде лучше играл, чем на клавиатуре с мышью

4