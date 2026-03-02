В Resident Evil Requiem обнаружили номер телефона Леона, но фанаты разочарованы его "реакцией"

Игроки Resident Evil Requiem заметили номер мобильного телефона Леона С. Кеннеди в игре, однако попытки позвонить ему в реальной жизни закончились разочарованием. Вместо фирменного голоса опытного спецагента, при звонке игрокам отвечает стандартное сообщение: «номер не обслуживается». О каких-либо пасхалках или секретных кодах речи не идёт — номер оказался полностью вымышленным.

Фанаты были воодушевлены появлением номера на телефоне Грейс Эшкрофт — скриншот вызова собрал более 25 000 лайков на X/Twitter. Однако сам номер 266-555-0173, как и все номера с префиксом 555, используется исключительно в кино, сериалах и видеоиграх для отображения телефонов без риска задействовать чей-то реальный номер.

Часть поклонников надеялась, что звонок даст подсказку для решения загадочного Финального Пазла в Resident Evil Requiem, который ставил в тупик игроков последнюю неделю. На данный момент один пользователь, судя по всему, разгадал эту головоломку, однако подробности решения остаются неизвестными.