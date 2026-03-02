ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 072 оценки

В Resident Evil Requiem обнаружили номер телефона Леона, но фанаты разочарованы его "реакцией"

IKarasik IKarasik

Игроки Resident Evil Requiem заметили номер мобильного телефона Леона С. Кеннеди в игре, однако попытки позвонить ему в реальной жизни закончились разочарованием. Вместо фирменного голоса опытного спецагента, при звонке игрокам отвечает стандартное сообщение: «номер не обслуживается». О каких-либо пасхалках или секретных кодах речи не идёт — номер оказался полностью вымышленным.

Фанаты были воодушевлены появлением номера на телефоне Грейс Эшкрофт — скриншот вызова собрал более 25 000 лайков на X/Twitter. Однако сам номер 266-555-0173, как и все номера с префиксом 555, используется исключительно в кино, сериалах и видеоиграх для отображения телефонов без риска задействовать чей-то реальный номер.

Часть поклонников надеялась, что звонок даст подсказку для решения загадочного Финального Пазла в Resident Evil Requiem, который ставил в тупик игроков последнюю неделю. На данный момент один пользователь, судя по всему, разгадал эту головоломку, однако подробности решения остаются неизвестными.

22
18
Комментарии:  18
AdriftDylan

Всё что надо знать об умственном развитии современных молодых геймеров.Такую ЦА доить не грех.

6
Samwise the Brave

чем больше "умняшей", тем проще умняшам

1
SexualHarassmentPanda

Я забыл с какой игрой или филмом тоже номер набрали а там секс по телефону оказался )

4
SSStylish

То ли Uncharted, то ли The Last of Us это была.

z8TiREX8z
номер оказался полностью вымышленным.

А фанаты надеялись Леон возьмёт трубку и скажет Алло?

4
ant 36436
Victor Crash

Дайте номер Грейс ,Леона не нужен !

2
WerGC

да уш дебилы

1
Дуффи Гилмор

Номер фиктивный? фиктивный только брак

1
Генерал Анатолий

А брак только производственный

3
Дуффи Гилмор Генерал Анатолий

Ха-ха-ха-ха Класс класс молодец. Хорошее слово браком не назовут.

hpi

А в рельсу звонить они не пробовали

ZAUSA

А знают ли они про "GOROX на 4242"?

askazanov

Они на игре сэкономили, а вы ещё хотите полную поддержку))) глупые совсем фанаты....

Mad_cloud

Решили не заморачиваться

