В Resident Evil Requiem обнаружили номер телефона Леона, но фанаты разочарованы его "реакцией"

Игроки Resident Evil Requiem заметили номер мобильного телефона Леона С. Кеннеди в игре, однако попытки позвонить ему в реальной жизни закончились разочарованием. Вместо фирменного голоса опытного спецагента, при звонке игрокам отвечает стандартное сообщение: «номер не обслуживается». О каких-либо пасхалках или секретных кодах речи не идёт — номер оказался полностью вымышленным.
Фанаты были воодушевлены появлением номера на телефоне Грейс Эшкрофт — скриншот вызова собрал более 25 000 лайков на X/Twitter. Однако сам номер 266-555-0173, как и все номера с префиксом 555, используется исключительно в кино, сериалах и видеоиграх для отображения телефонов без риска задействовать чей-то реальный номер.
Часть поклонников надеялась, что звонок даст подсказку для решения загадочного Финального Пазла в Resident Evil Requiem, который ставил в тупик игроков последнюю неделю. На данный момент один пользователь, судя по всему, разгадал эту головоломку, однако подробности решения остаются неизвестными.
Всё что надо знать об умственном развитии современных молодых геймеров.Такую ЦА доить не грех.
чем больше "умняшей", тем проще умняшам
Я забыл с какой игрой или филмом тоже номер набрали а там секс по телефону оказался )
То ли Uncharted, то ли The Last of Us это была.
А фанаты надеялись Леон возьмёт трубку и скажет Алло?
Дайте номер Грейс ,Леона не нужен !
да уш дебилы
Номер фиктивный? фиктивный только брак
А брак только производственный
Ха-ха-ха-ха Класс класс молодец. Хорошее слово браком не назовут.
А в рельсу звонить они не пробовали
А знают ли они про "GOROX на 4242"?
Они на игре сэкономили, а вы ещё хотите полную поддержку))) глупые совсем фанаты....
Решили не заморачиваться