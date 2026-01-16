В Resident Evil Requiem появится лёгкий режим и вернутся чернильные ленты в классическом режиме

Между уничтожением полчищ зомби в роли Леона или скрытным прохождением мимо них в роли Грейс, Resident Evil Requiem обещает невероятно напряжённый игровой процесс. Однако, если это окажется слишком сложно для некоторых игроков, особенно для тех, кто не привык к survival horror, на старте будет доступен лёгкий режим.

Он обещает более расслабленный игровой процесс и добавление помощи в прицеливании для гораздо более лёгких попаданий в голову. Для тех, кто хочет чего-то более сложного, есть стандартный (современный) режим, который представляет собой сбалансированный опыт напряжения и достижения цели. Уровень сложности будет больше похож на современные игры серии Resident Evil.

А для тех, кто ищет более олдскульный опыт, есть стандартный (классический) режим. Сложность здесь похожа на классические игры Resident Evil и рекомендуется давним поклонникам, особенно с возвращением чернильных лент. Однако они не полностью заменяют традиционную систему сохранения для обоих персонажей, вместо этого ограничивая автосохранения для Грейс.

На данный момент кажется, что Леон вообще не будет их использовать. Хотя Capcom не подтвердила, будет ли его транспортное средство управляемым, или не прокомментировала слухи о более открытых уровнях, режиссёр Коси Наканиси намекнул, что Элпис является «ключевой частью» игры. Более того, у Леона, похоже, есть секрет, связанный с ним. И хотя зомби стали более реалистичными, вплоть до внушительного мясника, все ещё есть мутировавшие враги, такие как гигантское чудовище, преследующее Грейс.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля и будет доступна для Xbox Series X/S, PS5, PC и Nintendo Switch 2. Ранее Capcom подтвердила, что демоверсии не будет, поскольку компания сосредоточена на завершении игры, но Наканиси пообещал, что «до релиза будет ещё много чего рассказать».