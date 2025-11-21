ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 535 оценок

В Resident Evil Requiem появятся персонажи из прошлых игр серии, подтвердил продюсер

Gruz_ Gruz_

Следующим крупным проектом Capcom станет Resident Evil Requiem, и компания намерена поставить на него все. Недавно разработчики сообщили, что ожидают, что предстоящая игра будет продаваться лучше, чем Resident Evil Village, и что ее разработка началась «задолго до» Village. И вот теперь стало известно, что в Requiem вернутся некоторые персонажи/

В ходе недавнего интервью с Well Played продюсеру Resident Evil Requiem Масато Кумазаве (Masato Kumazawa) задали вопрос, появятся ли в игре персонажи из Resident Evil Outbreak, особенно если учесть, что Грейс — дочь Алиссы Эшкрофт. Ответ Кумазавы был утвердительным:

«Да, в игре появятся некоторые персонажи из прошлых серий, но не стоит слишком много ожидать и раздувать ажиотаж».

На данный момент они не могут ничего обещать, и единственное, что можно сказать, это то, что «в игре появятся персонажи, которые были вовлечены в инцидент в Раккун-Сити».

Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года на ПК и консолях.

17
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Otavek

Прикольно будет, если в игре появится Ханк и может что-нибудь о его биографии узнаем.

Помню даже была утечка Капком, в которой упоминалась некая Biohazard Hunk.

Noowners

Леди Хэнк из ревэлэйшн канон))) люблю резик санта-барбару

naivchik Noowners

я что-то пропустил?когда на ханка юбку напялили????

Noowners naivchik

это женщина и она традиционная понимаешь? штаны её нафик не нужны, а юбки нету пока так

Дроникс

А куда же без них?

Беккер5443

Леона хоть пустите, а то вдруг она встретришь нашего любимого героя 😎😋💪