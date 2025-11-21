В Resident Evil Requiem появятся персонажи из прошлых игр серии, подтвердил продюсер

Следующим крупным проектом Capcom станет Resident Evil Requiem, и компания намерена поставить на него все. Недавно разработчики сообщили, что ожидают, что предстоящая игра будет продаваться лучше, чем Resident Evil Village, и что ее разработка началась «задолго до» Village. И вот теперь стало известно, что в Requiem вернутся некоторые персонажи/
В ходе недавнего интервью с Well Played продюсеру Resident Evil Requiem Масато Кумазаве (Masato Kumazawa) задали вопрос, появятся ли в игре персонажи из Resident Evil Outbreak, особенно если учесть, что Грейс — дочь Алиссы Эшкрофт. Ответ Кумазавы был утвердительным:
«Да, в игре появятся некоторые персонажи из прошлых серий, но не стоит слишком много ожидать и раздувать ажиотаж».
На данный момент они не могут ничего обещать, и единственное, что можно сказать, это то, что «в игре появятся персонажи, которые были вовлечены в инцидент в Раккун-Сити».
Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года на ПК и консолях.
Прикольно будет, если в игре появится Ханк и может что-нибудь о его биографии узнаем.
Помню даже была утечка Капком, в которой упоминалась некая Biohazard Hunk.
Леди Хэнк из ревэлэйшн канон))) люблю резик санта-барбару
я что-то пропустил?когда на ханка юбку напялили????
это женщина и она традиционная понимаешь? штаны её нафик не нужны, а юбки нету пока так
А куда же без них?
Леона хоть пустите, а то вдруг она встретришь нашего любимого героя 😎😋💪