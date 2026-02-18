В сеть начали утекать спойлеры Resident Evil Requiem - за 10 дней до релиза

Фанатам Resident Evil Requiem стоит быть осторожнее в соцсетях: в сети появились сообщения о ранних копиях игры, оказавшихся у игроков почти за десять дней до официального запуска.
Один из известных инсайдеров сообщества Resident Evil под ником Dusk Golem заявил, что лично убедился в существовании как минимум одной проданной заранее физической версии — в том числе делюкс-издания в заводской упаковке. Сколько именно копий попало в руки покупателей раньше времени, неизвестно, однако обсуждение уже активно распространяется по форумам и X (бывший Twitter).
В интернете начали появляться скриншоты и текстовые описания якобы ключевых сюжетных моментов. Впрочем, часть материалов может оказаться фейком: в эпоху нейросетей подделать изображения или «слить» выдуманные детали стало проще, чем когда-либо. Тем не менее вероятность реальных утечек велика, а значит поклонникам серии, желающим сохранить интригу, стоит временно ограничить пребывание в тематических сообществах.
Официальный релиз Resident Evil Requiem намечен на 27 февраля. До выхода осталось всего несколько дней — и, судя по ситуации, режим «спойлер-изоляции» для самых нетерпеливых фанатов уже можно считать открытым.
Давай сюда, буду читать.
Я играл ровно в ноль частей этой игры. Мне все равно.
Зря. Ре 2 ремейк огонь. Как и остальные. Кроме 6. И 0.
6 и 0 тоже норм
Можете хоть всё слить. Ре становится слишком много, уже тошнит, ре немного обесценивается, ну куда его столько поглощать, а потом ре может быть ещё больше и поэтому спойлеров не страшно.
НУ г*ндоны е*аные чтобы вас черти драли за такое.
Дак а зачем вы дарите раньше времени копии игры кому не попадя,пока игра еще не вышла в релиз)