В сеть начали утекать спойлеры Resident Evil Requiem - за 10 дней до релиза

Фанатам Resident Evil Requiem стоит быть осторожнее в соцсетях: в сети появились сообщения о ранних копиях игры, оказавшихся у игроков почти за десять дней до официального запуска.

Один из известных инсайдеров сообщества Resident Evil под ником Dusk Golem заявил, что лично убедился в существовании как минимум одной проданной заранее физической версии — в том числе делюкс-издания в заводской упаковке. Сколько именно копий попало в руки покупателей раньше времени, неизвестно, однако обсуждение уже активно распространяется по форумам и X (бывший Twitter).

В интернете начали появляться скриншоты и текстовые описания якобы ключевых сюжетных моментов. Впрочем, часть материалов может оказаться фейком: в эпоху нейросетей подделать изображения или «слить» выдуманные детали стало проще, чем когда-либо. Тем не менее вероятность реальных утечек велика, а значит поклонникам серии, желающим сохранить интригу, стоит временно ограничить пребывание в тематических сообществах.

Официальный релиз Resident Evil Requiem намечен на 27 февраля. До выхода осталось всего несколько дней — и, судя по ситуации, режим «спойлер-изоляции» для самых нетерпеливых фанатов уже можно считать открытым.