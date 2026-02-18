ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 699 оценок

В сеть начали утекать спойлеры Resident Evil Requiem - за 10 дней до релиза

IKarasik IKarasik

Фанатам Resident Evil Requiem стоит быть осторожнее в соцсетях: в сети появились сообщения о ранних копиях игры, оказавшихся у игроков почти за десять дней до официального запуска.

Один из известных инсайдеров сообщества Resident Evil под ником Dusk Golem заявил, что лично убедился в существовании как минимум одной проданной заранее физической версии — в том числе делюкс-издания в заводской упаковке. Сколько именно копий попало в руки покупателей раньше времени, неизвестно, однако обсуждение уже активно распространяется по форумам и X (бывший Twitter).

В интернете начали появляться скриншоты и текстовые описания якобы ключевых сюжетных моментов. Впрочем, часть материалов может оказаться фейком: в эпоху нейросетей подделать изображения или «слить» выдуманные детали стало проще, чем когда-либо. Тем не менее вероятность реальных утечек велика, а значит поклонникам серии, желающим сохранить интригу, стоит временно ограничить пребывание в тематических сообществах.

Официальный релиз Resident Evil Requiem намечен на 27 февраля. До выхода осталось всего несколько дней — и, судя по ситуации, режим «спойлер-изоляции» для самых нетерпеливых фанатов уже можно считать открытым.

Комментарии:  7
KeyMaelorin

Давай сюда, буду читать.

1
Etteri

Я играл ровно в ноль частей этой игры. Мне все равно.

Zloimamont

Зря. Ре 2 ремейк огонь. Как и остальные. Кроме 6. И 0.

1
Nodas Zloimamont

6 и 0 тоже норм

KeyMaelorin

Можете хоть всё слить. Ре становится слишком много, уже тошнит, ре немного обесценивается, ну куда его столько поглощать, а потом ре может быть ещё больше и поэтому спойлеров не страшно.

TheCalvariam

НУ г*ндоны е*аные чтобы вас черти драли за такое.

PuaJl4eJl

Дак а зачем вы дарите раньше времени копии игры кому не попадя,пока игра еще не вышла в релиз)