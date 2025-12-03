В сеть попал небольшой геймплейный ролик Resident Evil Requiem

Capcom выпустила специальную программу Resident Evil на японском телевидении. В этой программе компания показала короткий геймплейный ролик Resident Evil: Requiem.

В видео мы видим, как Грейс сражается с зомби в новой локации. В игре будет типичный вид из-за плеча, а также будут использованы некоторые анимации из предыдущих игр Resident Evil.

Capcom выпустит Resident Evil Requiem 27 февраля 2026 года. Игра будет поддерживать трассировку пути на ПК. Также будет использоваться технология защиты от несанкционированного доступа Denuvo. Более того, уже известны официальные системные требования к ПК.