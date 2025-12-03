ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 543 оценки

В сеть попал небольшой геймплейный ролик Resident Evil Requiem

monk70 monk70

Capcom выпустила специальную программу Resident Evil на японском телевидении. В этой программе компания показала короткий геймплейный ролик Resident Evil: Requiem.

В видео мы видим, как Грейс сражается с зомби в новой локации. В игре будет типичный вид из-за плеча, а также будут использованы некоторые анимации из предыдущих игр Resident Evil.

Capcom выпустит Resident Evil Requiem 27 февраля 2026 года. Игра будет поддерживать трассировку пути на ПК. Также будет использоваться технология защиты от несанкционированного доступа Denuvo. Более того, уже известны официальные системные требования к ПК.

RTX 2060 Super и Ryzen 5500 - стали известны системные требования Resident Evil Requiem
Neko-Aheron

Выглядит не плохо. Женщина страдает… а игрок криворукий. Все супер. покупаем )))

MNM 777
Otavek

Ну что, кто-то все ещё думает, что игра будет хоррор-бродилкой с прятками?

Хотя кого и где я спрашиваю. Все равно некоторые найдут повод докопаться на ровном месте.

Exit 8

Это будет смесь RE2R и RE 7 .

Илья_Казаков_93

Интересно, а на 1060 игра запустится или стоит оформлять предзаказ на PS5?

InkubatorKlef

ну запуститься то игра сможет,вопрос в том, насколько это будет играбильно,4 часть резидента в 1080 на минимум в целом более менее,с просадками до 40 кадров, но в новой игре уже не факт

брaтанчик

пс5

Otavek

Да, запустится. Это же резики.

ДаДжи

мне кажется если на 3й резик напихать модов на модельки персонажей,чуть текстурок и декорации,то получим этот реквием

Otavek

В графическом может быть. Но геймплейно вряд ли.

ДаДжи Otavek

в том то и дело что я вижу геймплей 3го резика

AlluringJake

Ух тыж! А и правда геймплей очень напоминает РЕ2 Ремейк, я очень надеюсь что про красивую расчленёнку тоже не забудут что была в РЕ2 Ремейке, она там была на 15/10.

Alamut95

- "Играет с помощью геймпада"

EmotionalHarvard

Чет зомби ведут себя 1н в 1н как во 2ом и 3ем, хоть бы новый мокап сделали чтоль

Данил Харчев

Город тот же. Зомби те же. Значит и зомби двигаются так же))