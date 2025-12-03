В сеть попал небольшой геймплейный ролик Resident Evil Requiem

Capcom выпустила специальную программу Resident Evil на японском телевидении. В этой программе компания показала короткий геймплейный ролик Resident Evil: Requiem.
В видео мы видим, как Грейс сражается с зомби в новой локации. В игре будет типичный вид из-за плеча, а также будут использованы некоторые анимации из предыдущих игр Resident Evil.
Capcom выпустит Resident Evil Requiem 27 февраля 2026 года. Игра будет поддерживать трассировку пути на ПК. Также будет использоваться технология защиты от несанкционированного доступа Denuvo. Более того, уже известны официальные системные требования к ПК.
Выглядит не плохо. Женщина страдает… а игрок криворукий. Все супер. покупаем )))
Ну что, кто-то все ещё думает, что игра будет хоррор-бродилкой с прятками?
Хотя кого и где я спрашиваю. Все равно некоторые найдут повод докопаться на ровном месте.
Это будет смесь RE2R и RE 7 .
Интересно, а на 1060 игра запустится или стоит оформлять предзаказ на PS5?
ну запуститься то игра сможет,вопрос в том, насколько это будет играбильно,4 часть резидента в 1080 на минимум в целом более менее,с просадками до 40 кадров, но в новой игре уже не факт
пс5
Да, запустится. Это же резики.
мне кажется если на 3й резик напихать модов на модельки персонажей,чуть текстурок и декорации,то получим этот реквием
В графическом может быть. Но геймплейно вряд ли.
в том то и дело что я вижу геймплей 3го резика
Ух тыж! А и правда геймплей очень напоминает РЕ2 Ремейк, я очень надеюсь что про красивую расчленёнку тоже не забудут что была в РЕ2 Ремейке, она там была на 15/10.
- "Играет с помощью геймпада"
Чет зомби ведут себя 1н в 1н как во 2ом и 3ем, хоть бы новый мокап сделали чтоль
Город тот же. Зомби те же. Значит и зомби двигаются так же))