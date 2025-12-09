В сеть попало изображение жуткого персонажа Resident Evil Requiem

Несколько часов назад в PS Store появилась утечка, которая лишь подтвердила предыдущие сообщения фанатов: Леон С. Кеннеди появится в Resident Evil Requiem.

Сообществу не потребовалось много времени, чтобы отыскать новые файлы игры (предположительно, коллекции, где мы можем любоваться моделями персонажей, открываемыми по мере прохождения). Новая утечка раскрывает жуткого персонажа.

Это отвратительный человек с разбитым лицом, отвратительными зубами и улучшающими зрение приспособлениями. Можно с уверенностью предположить, что мы встретимся с ним во время игры.