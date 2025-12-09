В сеть попало изображение жуткого персонажа Resident Evil Requiem

ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 546 оценок

monk70 monk70

Несколько часов назад в PS Store появилась утечка, которая лишь подтвердила предыдущие сообщения фанатов: Леон С. Кеннеди появится в Resident Evil Requiem.

Сообществу не потребовалось много времени, чтобы отыскать новые файлы игры (предположительно, коллекции, где мы можем любоваться моделями персонажей, открываемыми по мере прохождения). Новая утечка раскрывает жуткого персонажа.

Это отвратительный человек с разбитым лицом, отвратительными зубами и улучшающими зрение приспособлениями. Можно с уверенностью предположить, что мы встретимся с ним во время игры.

Лев Левин
Massive Talent

Начало)

saa0891

Полноценный геймплей уже покажите сколько можно сливать этот скам, посмотрите хотя бы на пиар Warhammer 40,000: Space Marine 2 и сколько там разрабы сделали различных трейлеров [50 штук] по каждому аспекту и механики игры, тут до выхода меньше 3 месяцев а ещё толком вообще ни хрена не показали.

https://www.playground.ru/warhammer_40000_space_marine_2/news/trailers

Otavek

Кому ты обращаешься? Ты на PG сидишь, а не на конференции Capcom. Геймплей тебе 11-12 декабря покажут.

MNM 777
Neko-Aheron

Как по мне обычный и старик, который видимо работал часовщиком.:D

FairUlu

и в его часах поехала кукушечка

FairUlu

MNM 777

видимо это местный доктор Браун )

Пользователь ВКонтакте

> новая утечка подтвердила: Леон С. Кеннеди появится в Resident Evil Requiem

Ок

> утечка из коллекций

Поэтому Леон появится в игре?

> персонаж жуткий и мы точно встретим его в игре

Поэтому Леон появится в игре?
Вы свои статьи хоть читаете? Используйте ии помощнее, что ли. // Виктор Мортагар

Денис Сидоров 5

И чё в нем жуткого, клоун какой то)))

Пользователь ВКонтакте

Аластор Грюм // Геннадий Стельмашук

pandore

в 7 все такие были

Пользователь ВКонтакте

Я его в fallout 2 видел // Макс Косма

SenMarie

Трагер пострашнее был, а это какая-то пуся по виду

