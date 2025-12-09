В сеть попало изображение жуткого персонажа Resident Evil Requiem

Несколько часов назад в PS Store появилась утечка, которая лишь подтвердила предыдущие сообщения фанатов: Леон С. Кеннеди появится в Resident Evil Requiem.
Сообществу не потребовалось много времени, чтобы отыскать новые файлы игры (предположительно, коллекции, где мы можем любоваться моделями персонажей, открываемыми по мере прохождения). Новая утечка раскрывает жуткого персонажа.
Это отвратительный человек с разбитым лицом, отвратительными зубами и улучшающими зрение приспособлениями. Можно с уверенностью предположить, что мы встретимся с ним во время игры.
Начало)
Полноценный геймплей уже покажите сколько можно сливать этот скам, посмотрите хотя бы на пиар Warhammer 40,000: Space Marine 2 и сколько там разрабы сделали различных трейлеров [50 штук] по каждому аспекту и механики игры, тут до выхода меньше 3 месяцев а ещё толком вообще ни хрена не показали.
https://www.playground.ru/warhammer_40000_space_marine_2/news/trailers
Кому ты обращаешься? Ты на PG сидишь, а не на конференции Capcom. Геймплей тебе 11-12 декабря покажут.
Как по мне обычный и старик, который видимо работал часовщиком.:D
и в его часах поехала кукушечка
видимо это местный доктор Браун )
> новая утечка подтвердила: Леон С. Кеннеди появится в Resident Evil Requiem
Ок
> утечка из коллекций
Поэтому Леон появится в игре?
> персонаж жуткий и мы точно встретим его в игре
Поэтому Леон появится в игре?
Вы свои статьи хоть читаете? Используйте ии помощнее, что ли. // Виктор Мортагар
И чё в нем жуткого, клоун какой то)))
Аластор Грюм // Геннадий Стельмашук
в 7 все такие были
Я его в fallout 2 видел // Макс Косма
Трагер пострашнее был, а это какая-то пуся по виду