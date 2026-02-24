В сети опубликован заглавный трек Resident Evil Requiem - "Through the Darkness"

Саундтрек грядущего хоррора Resident Evil Requiem пополнился важной новинкой — специальной песней для финальных титров «Through the Darkness». Композиция дополняет основное музыкальное сопровождение и призвана подчеркнуть драматическую развязку новой части серии.
Примечательно, что вокальную партию исполнил канадский певец Сэм Дрисдейл. Для него это уже вторая крупная работа во франшизе — ранее он участвовал в записи саундтрека к ремейку Resident Evil 4. По словам исполнителя, песня стала результатом тесного взаимодействия с разработчиками, что позволило максимально точно передать мрачную атмосферу игры.
Послушать меланхоличный трек и проникнуться настроением хоррора можно уже сегодня. Полноценное погружение в кошмар Раккун-Сити начнется в эту пятницу, 27 февраля, на ПК и консолях (PS5, Xbox Series X/S и Switch 2).
