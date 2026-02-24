ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 724 оценки

В сети опубликован заглавный трек Resident Evil Requiem - "Through the Darkness"

Gruz_ Gruz_

Саундтрек грядущего хоррора Resident Evil Requiem пополнился важной новинкой — специальной песней для финальных титров «Through the Darkness». Композиция дополняет основное музыкальное сопровождение и призвана подчеркнуть драматическую развязку новой части серии.

Примечательно, что вокальную партию исполнил канадский певец Сэм Дрисдейл. Для него это уже вторая крупная работа во франшизе — ранее он участвовал в записи саундтрека к ремейку Resident Evil 4. По словам исполнителя, песня стала результатом тесного взаимодействия с разработчиками, что позволило максимально точно передать мрачную атмосферу игры.

Послушать меланхоличный трек и проникнуться настроением хоррора можно уже сегодня. Полноценное погружение в кошмар Раккун-Сити начнется в эту пятницу, 27 февраля, на ПК и консолях (PS5, Xbox Series X/S и Switch 2).

37
24
Комментарии:  24
ZovCthulhu

В первой части фильма Андерсона была супер главная тема.

10
Freund Benno

Мощнейший амбиент

6
Osyo Freund Benno

тоже пушка

3
Freund Benno Osyo

Кстати да, очень даже

SERGEY-SP

песня такая себе!из фильма обитель зла 1 ещё пока не чё лучше не вышло

8
Freund Benno

Согласен, лучшая!

2
Tommy451

качнуло

8
RSV_GAMER_1987

название трека киньте

5
Freund Benno

Marilyn Manson - Resident Evil Main Title Theme

5
Kenn1y

Прикольный трек. Игра вышла хорошей и не особо длинной, до 4 все же недотягивает, да и фан сервис не тот, какой бы хотелось видеть для Леона.

5
saa0891
4
Resplaytor

Топчик

4
sa1958

Ну и ладненько.

3
jax baron

неплохо но мне всегда нравилась

3
WretchedQuenby

нормалек!!!

2
