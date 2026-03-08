В сети появился геймплей ранней версии Resident Evil 9 - игру планировали сделать кооперативной

В интернете появились кадры из ранней версии Resident Evil 9, которая на начальном этапе разработки значительно отличалась от финальной концепции. Как выяснилось, проект изначально рассматривался как кооперативный экшен.
Ранее об этом рассказывал инсайдер Dusk Golem, известный публикациями о серии Resident Evil. По его словам, первоначальная версия игры делала упор на совместное прохождение и более динамичный геймплей. Однако в процессе разработки Capcom решила отказаться от этой идеи и полностью переработать проект.
Позже эта игра превратилась в Resident Evil Requiem — одиночный хоррор, который продолжает традиции основной серии.
Недавно в сети появилась нарезка геймплейных фрагментов раннего прототипа. На видео можно увидеть более ориентированные на экшен сцены и элементы, которые могли бы использоваться в кооперативном режиме.
Геймдиректор проекта Коси Наканиси ранее объяснял, что команда решила изменить направление разработки, поскольку такая версия игры не соответствовала ожиданиям поклонников серии. По его словам, разработчики пришли к выводу, что фанаты хотят видеть классический одиночный опыт, а не кооперативный шутер.
И было бы куда лучше. И чтобы еще камеру от первого лица вырезали. В идеале бы вернуться к фишке невозможности двигаться при прицеливании, но современная соя не может понять гениальность Синдзи Миками. Как сингл это унылое дерьмо в серых локациях без вменяемого сюжета и геймплея. И именно на это современная соя готова потратить пару вечеров, чтобы забыть после титров все что происходило. Для них вообще нет различий между игрой и продуктом. Они не способны сидеть и переучиваться новым механикам, учить тайминги. re5 коопом возводит в абсолют реиграбельность re4 и способен выдавать больше 1000 часов разнообразных прохождений истории, рассчитанной на 3-4 часа. И именно кооп спас re6 от полного провала с ее наикривейшим геймплеем и разрозненным повествованием.
4 секунды размытого видео - шикарный материал для глубокого анализа и множества теорий.
чуть второй раз резик не похоронили
слава богу не сделали 5,6 revelations 1 2 хватило , не говоря уже о кооп фанатских переосмыслениях
Резик всегда был только сингловой игрой, рассказали историю и все!! Какой кооператив в такой игре может быть... Геймплей за двух геров рассказанных,это лан норм еще,показали одну историю от лица двух персонажей,это не против никто!!!