В сети появился геймплей ранней версии Resident Evil 9 - игру планировали сделать кооперативной

В интернете появились кадры из ранней версии Resident Evil 9, которая на начальном этапе разработки значительно отличалась от финальной концепции. Как выяснилось, проект изначально рассматривался как кооперативный экшен.

Ранее об этом рассказывал инсайдер Dusk Golem, известный публикациями о серии Resident Evil. По его словам, первоначальная версия игры делала упор на совместное прохождение и более динамичный геймплей. Однако в процессе разработки Capcom решила отказаться от этой идеи и полностью переработать проект.

Позже эта игра превратилась в Resident Evil Requiem — одиночный хоррор, который продолжает традиции основной серии.

Недавно в сети появилась нарезка геймплейных фрагментов раннего прототипа. На видео можно увидеть более ориентированные на экшен сцены и элементы, которые могли бы использоваться в кооперативном режиме.

Геймдиректор проекта Коси Наканиси ранее объяснял, что команда решила изменить направление разработки, поскольку такая версия игры не соответствовала ожиданиям поклонников серии. По его словам, разработчики пришли к выводу, что фанаты хотят видеть классический одиночный опыт, а не кооперативный шутер.