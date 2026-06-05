В Steam впервые снизилась стоимость ПК-версии Resident Evil Requiem - скидка составила 20%

Компания Capcom объявила о первой распродаже хоррора Resident Evil Requiem в сервисе Steam. С момента релиза игры, состоявшегося 26 февраля 2026 года, это первое снижение цены — скидка составляет 20%. Текущая акция — отличный шанс сэкономить для тех, кто планировал начать прохождение свежей части франшизы, посвященной истории аналитика ФБР Грейс Эшкрофт и Леона Кеннеди.

Распродажа продлится до 18 июня. Скидка распространяется на стандартное издание (сейчас $55.99 вместо $69.99), версию Deluxe Edition с бонусным контентом ($63.99 вместо $79.99), а также на отдельный набор улучшений Deluxe Kit.

Одновременно с этим Capcom запустила распродажу прошлых частей франшизы со скидками до 75%. По сниженной цене можно забрать ремейки Resident Evil 2, 3, 4 и Village, что позволяет выгодно обновить всю коллекцию серии.