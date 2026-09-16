В Японии открылся хоррор-аттракцион по Resident Evil Requiem с живым шоу и эксклюзивным мерчем

В японском парке Universal Studios Japan в рамках сезона «Хэллоуинских ночей ужасов» запустили интерактивный аттракцион Biohazard Requiem – The Dive. Организаторы обещают формат экшена с обзором в 360 градусов, где монстры нападают на посетителей со всех сторон в полной темноте. Посетить локацию можно будет вплоть до 27 декабря 2026 года.

Локация разделена на три этапа: воссозданные декорации отеля Wrenwood, запутанный лабиринт медицинского центра Rhodes Hill и финальное живое шоу с Леоном С. Кеннеди в разрушенном Раккун-Сити. В соцсетях уже появляются первые видеоролики от очевидцев, демонстрирующие пугающую атмосферу проекта.

Для гостей подготовили тематическое меню: шоколадный чуррос Леона, круассан-хот-дог с курицей и базиликом «Green Herb» и коллекционное ведерко для попкорна в виде Ликера, которое можно носить на спине как сумку.

В магазинах парка также продается лимитированный мерч: футболка Полицейского департамента Раккун-Сити (R.P.D.) за 7 500 иен и сумка «3-в-1» за 6 200 иен. Самым дорогим лотом стала фирменная кофта агентов DSO за 15 000 иен.