В Японии пройдет симфонический концерт в честь 30-летия серии Resident Evil

Компания Capcom поделилась планами по празднованию 30-летия франшизы Resident Evil, и среди них есть одно эксклюзивное мероприятие, которым смогут насладиться японские фанаты в начале 2026 года!

Мероприятие, о котором сообщила компания, — это концерт, посвященный 30-летию Resident Evil, под названием «Symphony of Legacy», которые состоится 7 и 8 марта 2026 года в Omiya Sonic City Large Hall (главном и крупнейшем зале для проведения мероприятий и конференций в комплексе Sonic City в Сайтаме, Япония).

На мероприятии фанаты смогут услышать подборку самых запоминающихся композиций из всей саги Resident Evil в исполнении токийского филармонического оркестра, от первой до последней части. Кроме того, для мероприятия будет выпущена эксклюзивная линейка официальных товаров, хотя подробности пока не разглашаются..

Что касается самих игр, то следующая часть серии — Resident Evil: Requiem — выйдет 27 февраля 2026 года на ПК и консолях