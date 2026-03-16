Valve назвала лучшие новинки Steam за февраль 2026 года - в лидерах REANIMAL, Resident Evil Requiem и Mewgenics

Компания Valve подвела итоги февраля и опубликовала традиционный список самых успешных новинок в Steam. Рейтинг формируется на основе объёма выручки за первый месяц после релиза. Все проекты распределяются по трём категориям — «золото», «серебро» и «бронза».
В «золотую» категорию вошли двенадцать самых успешных релизов месяца. Среди них оказались как крупные продолжения известных серий, так и новые проекты, привлекшие внимание игроков. В список лидеров попали такие игры, как REANIMAL, Resident Evil Requiem и Mewgenics.
Полный список проектов «золотой» категории за февраль 2026 года выглядит следующим образом (в случайном порядке):
- Diablo 2: Resurrected — Infernal Edition;
- Poppy Playtime - Chapter 5;
- Roadside Research;
- Mewgenics;
- Super Battle Golf;
- Nioh 3;
- Star Trek: Voyager - Across the Unknown;
- MENACE;
- DRAGON QUEST VII Reimagined;
- YAPYAP;
- REANIMAL;
- Resident Evil Requiem.
Как и в предыдущие месяцы, рейтинг включает не только новые игры, но и крупные издания или дополнения, которые показали высокие продажи сразу после выхода.
Подобные списки позволяют оценить, какие проекты вызвали наибольший интерес у аудитории платформы и смогли добиться коммерческого успеха в первые недели после релиза.
А чё reanimal там делает? Самый слабый проект разрабов же.