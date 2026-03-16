Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 632 оценки

Valve назвала лучшие новинки Steam за февраль 2026 года - в лидерах REANIMAL, Resident Evil Requiem и Mewgenics

butcher69 butcher69

Компания Valve подвела итоги февраля и опубликовала традиционный список самых успешных новинок в Steam. Рейтинг формируется на основе объёма выручки за первый месяц после релиза. Все проекты распределяются по трём категориям — «золото», «серебро» и «бронза».

В «золотую» категорию вошли двенадцать самых успешных релизов месяца. Среди них оказались как крупные продолжения известных серий, так и новые проекты, привлекшие внимание игроков. В список лидеров попали такие игры, как REANIMAL, Resident Evil Requiem и Mewgenics.

Полный список проектов «золотой» категории за февраль 2026 года выглядит следующим образом (в случайном порядке):

  • Diablo 2: Resurrected — Infernal Edition;
  • Poppy Playtime - Chapter 5;
  • Roadside Research;
  • Mewgenics;
  • Super Battle Golf;
  • Nioh 3;
  • Star Trek: Voyager - Across the Unknown;
  • MENACE;
  • DRAGON QUEST VII Reimagined;
  • YAPYAP;
  • REANIMAL;
  • Resident Evil Requiem.

Как и в предыдущие месяцы, рейтинг включает не только новые игры, но и крупные издания или дополнения, которые показали высокие продажи сразу после выхода.

Подобные списки позволяют оценить, какие проекты вызвали наибольший интерес у аудитории платформы и смогли добиться коммерческого успеха в первые недели после релиза.

J a r v i s

А чё reanimal там делает? Самый слабый проект разрабов же.

5