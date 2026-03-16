Valve назвала лучшие новинки Steam за февраль 2026 года - в лидерах REANIMAL, Resident Evil Requiem и Mewgenics

Компания Valve подвела итоги февраля и опубликовала традиционный список самых успешных новинок в Steam. Рейтинг формируется на основе объёма выручки за первый месяц после релиза. Все проекты распределяются по трём категориям — «золото», «серебро» и «бронза».

В «золотую» категорию вошли двенадцать самых успешных релизов месяца. Среди них оказались как крупные продолжения известных серий, так и новые проекты, привлекшие внимание игроков. В список лидеров попали такие игры, как REANIMAL, Resident Evil Requiem и Mewgenics.

Полный список проектов «золотой» категории за февраль 2026 года выглядит следующим образом (в случайном порядке):

Diablo 2: Resurrected — Infernal Edition;

Poppy Playtime - Chapter 5;

Roadside Research;

Mewgenics;

Super Battle Golf;

Nioh 3;

Star Trek: Voyager - Across the Unknown;

MENACE;

DRAGON QUEST VII Reimagined;

YAPYAP;

REANIMAL;

Resident Evil Requiem.

Как и в предыдущие месяцы, рейтинг включает не только новые игры, но и крупные издания или дополнения, которые показали высокие продажи сразу после выхода.

Подобные списки позволяют оценить, какие проекты вызвали наибольший интерес у аудитории платформы и смогли добиться коммерческого успеха в первые недели после релиза.

