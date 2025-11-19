ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 531 оценка

Вам не обязательно играть в Resident Evil Outbreak, чтобы насладиться Resident Evil Requiem

monk70 monk70

Учитывая, что в Resident Evil Requiem главную роль играет дочь Алиссы Эшкрофт, Грейс Эшкрофт, многие задаются вопросом, нужно ли им играть в Resident Evil Outbreak и Resident Evil Outbreak: File 2 (в обеих Алисса является играбельным персонажем), чтобы понять сюжет Requiem. По словам продюсера Масато Кумазавы, те, кто не играл в предыдущие игры, смогут без проблем насладиться новой игрой.

В интервью Stevivor Кумазава сказал, что команда разработчиков позаботилась о том, чтобы игроки, которые играли и не играли в Resident Evil Outbreak и её сиквел, «смогли насладиться (Requiem) настолько, насколько это возможно». Означает ли это, что все игроки испытают одинаковый уровень удовольствия или ветераны поймут тонкие намёки, отсылающие к Outbreak и Outbreak: File 2, в настоящее время неизвестно, но похоже, что Capcom приложила немало усилий, чтобы сделать историю Requiem настолько доступной, насколько это возможно, благодаря возможности переключения между видом от первого и третьего лица.

Возвращаясь к персонажам Requiem, Кумазава признал, что причина, по которой они решили включить Алиссу, заключалась в том, что она стала жертвой инцидента в Раккун-Сити. Репортёр по профессии, Алисса не похожа на Леона Кеннеди, Клэр Редфилд или Джилл Валентайн — все из которых имеют определённый опыт обращения с огнестрельным оружием и боя. Хотя Алисса проходила боевую подготовку после инцидента в Раккун-Сити, её постоянный поиск истины позволил легко представить её в качестве главного героя.

Мы выбрали Алиссу, потому что она была всего лишь жертвой инцидента в Раккун-Сити. У неё была чёткая цель, ясный мотив, поэтому её было очень легко представить в этом сценарии.

Что касается дочери Алиссы, Грейс, Кумазава сказал, что её характер был полностью отличен от характера опытных выживших, таких как Клэр Редфилд и Ребекка Чемберс. Разработчики представляли Грейс более пугливой и уязвимой, чем её коллеги, что могло бы дать игрокам «новый тип страха и опыта» по сравнению с управлением такими персонажами, как Клэр или Ребекка.

На вопрос о важности Resident Evil Outbreak и Resident Evil Outbreak: File 2 в масштабном праздновании 30-летия франшизы Кумазава ответил, что, как и в случае с первыми онлайн-играми Resident Evil, спин-оффы и их сюжеты играют важную роль в истории франшизы.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Windows (Steam).

Комментарии:  22
A E

да я и в реквием не планировал играться..

10
Janekste

А я не планировал коммент твой читать, но ведь прочитал же! Мораль сей басни проста: твои планы никого не интересуют, будешь играть как миленький. Точка.

9
muxamor2011

Передал в Капком твои планы. они удаляют исходный код ит закрываются. ведь ты же не планируешь. на одном тебе все держалось.

4
Noowners

Оба аутбрэйка это во-первых экзы пс2, во-вторых это мультиплеер онлайн кооп с отрубленными серваками и играть можно только на эмуле на специальном пропатченом образе, а с игроками договариваться самому. Проходить одному с ботами можно, но это займёт очень очень очень много времени, т.к. эти игры кривые, а боты-напарники отмороженные ведут себя как симы. Это тупо сложно и муторно из-за кривости. Ещё там постоянно тикает счётчик вашего заражения и это сильно давит на мозг - это совершенно непривычный экспириенс для резиков. Сюжета там кот наплакал пару катсцен, да его там вообще нет это что-то типа дбд - просто ищи ключи двери и съёбуй и всё). Сюжет в резиках всегда был для галочки это мне в нём и нравится.

3
ant 36436

Онлайн в основной компании сурвайвол хоррора изначально тупая идея. RE5 просто шутан.

Вот если допы то нормально, например рейд в Revelations 2

Noowners ant 36436

Я пятую часть в коопе прошёл на всех четырёх уровнях сложности и разблокировал все пушки и костюмы. Народу играет море по сей день на любой платформе есть лобби - это о чём-то говорит, пятая как раз само нормально реализована - просто сильно скиллозависимая если играть без бонусного оружия), а с бонусными пушками это прогулка чтобы поболтать с напарниками. Пятая - это легенда. И в мерсинарис рубятся в онлайне и версус есть. Я бы хотел римейк, но его не будут делать т.к. в игре все почти враги это негры типа расизм - смешно но факт.

ant 36436 Noowners

Да проходи хоть на 10 уровнях сложности, никто тебе не мешает. Пятая - это хрень никакого отношения к жанру не имеющая. Недавно донатная мобилка по резику вышла, в неё ещё поиграй.

1
Авраам Линкольн

Не, неправильный заголовок! Вот так правильно:

Вам не обязательно играть в Resident Evil Requiem чтобы насладиться Resident Evil Requiem
2
hhdfhhh

Ахахаха пошла жара

Dark1994

Вообще, описание игры и показаный геймплей не впечатляют, да и откровенно говоря за бабу играть не хочется. Однако капком еще ни разу не лажал, так что ждём.

2