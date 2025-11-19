Вам не обязательно играть в Resident Evil Outbreak, чтобы насладиться Resident Evil Requiem

Учитывая, что в Resident Evil Requiem главную роль играет дочь Алиссы Эшкрофт, Грейс Эшкрофт, многие задаются вопросом, нужно ли им играть в Resident Evil Outbreak и Resident Evil Outbreak: File 2 (в обеих Алисса является играбельным персонажем), чтобы понять сюжет Requiem. По словам продюсера Масато Кумазавы, те, кто не играл в предыдущие игры, смогут без проблем насладиться новой игрой.

В интервью Stevivor Кумазава сказал, что команда разработчиков позаботилась о том, чтобы игроки, которые играли и не играли в Resident Evil Outbreak и её сиквел, «смогли насладиться (Requiem) настолько, насколько это возможно». Означает ли это, что все игроки испытают одинаковый уровень удовольствия или ветераны поймут тонкие намёки, отсылающие к Outbreak и Outbreak: File 2, в настоящее время неизвестно, но похоже, что Capcom приложила немало усилий, чтобы сделать историю Requiem настолько доступной, насколько это возможно, благодаря возможности переключения между видом от первого и третьего лица.

Возвращаясь к персонажам Requiem, Кумазава признал, что причина, по которой они решили включить Алиссу, заключалась в том, что она стала жертвой инцидента в Раккун-Сити. Репортёр по профессии, Алисса не похожа на Леона Кеннеди, Клэр Редфилд или Джилл Валентайн — все из которых имеют определённый опыт обращения с огнестрельным оружием и боя. Хотя Алисса проходила боевую подготовку после инцидента в Раккун-Сити, её постоянный поиск истины позволил легко представить её в качестве главного героя.

Мы выбрали Алиссу, потому что она была всего лишь жертвой инцидента в Раккун-Сити. У неё была чёткая цель, ясный мотив, поэтому её было очень легко представить в этом сценарии.

Что касается дочери Алиссы, Грейс, Кумазава сказал, что её характер был полностью отличен от характера опытных выживших, таких как Клэр Редфилд и Ребекка Чемберс. Разработчики представляли Грейс более пугливой и уязвимой, чем её коллеги, что могло бы дать игрокам «новый тип страха и опыта» по сравнению с управлением такими персонажами, как Клэр или Ребекка.

На вопрос о важности Resident Evil Outbreak и Resident Evil Outbreak: File 2 в масштабном праздновании 30-летия франшизы Кумазава ответил, что, как и в случае с первыми онлайн-играми Resident Evil, спин-оффы и их сюжеты играют важную роль в истории франшизы.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Windows (Steam).