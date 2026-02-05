"Вам придётся самим сыграть, чтобы узнать": Capcom хранит в тайне личность главного злодея в Resident Evil Requiem

Capcom продолжает хранить свои секреты в тайне и отказывается подтвердить, кто станет главным антагонистом в Resident Evil Requiem. Новая глава культовой хоррор-франшизы, выход которой запланирован через несколько недель, обещает раскрыть тайны событий в Раккун-Сити, но разработчик держит в секрете личность главной угрозы на этот раз.

Виктор Гидеон представлен как учёный, напрямую связанный с корпорацией Umbrella, и управляет центром для пациентов на Родс-Хилл, который служит базой для его экспериментов. Всё это связано с секретной операцией под названием «Элпис», подробности которой будут раскрыты во время игры.

На прямой вопрос о роли Гидеона как главного злодея, Коши Наканиси, директор проекта, предпочёл сохранить это в тайне:

Если вы хотите узнать, является ли он главным злодеем, вам придётся сыграть в игру. Я не могу это раскрыть. Однако могу сказать, что мы очень довольны его дизайном. Мы все считаем, что это отличный персонаж.

Режиссёр также объяснил причины возвращения к истории Ракун-Сити в этой новой игре:

Мы хотели пойти другим путём, чем в Resident Evil VII и Village. Нас привлекла идея вернуться к центральной истории саги и заняться самоанализом. Эта тема была для нас очень важна, не только для того, чтобы исследовать, что сейчас происходит в городе, но и для того, чтобы раскрыть правду об инциденте 30-летней давности.

Уже известно, что игра будет сочетать элементы survival horror и экшена с двумя играбельными главными героями: Леоном Кеннеди и новым персонажем Грейс. Сюжет призван раскрыть ранее неизвестные секреты, связанные с событиями Resident Evil 2 и Resident Evil 3, связывая важные фрагменты истории.

Релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и ПК.