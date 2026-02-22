"Вечное проклятие за спойлер": Хидеки Камия впал в ярость из-за сливов по Resident Evil: Requiem

Японский геймдизайнер Хидеки Камия, прославленный своим бескомпромиссным и взрывным характером, а также созданием Resident Evil 2, обрушился с яростной критикой на тех, кто выложил в сеть подробности сюжета Resident Evil Requiem.
Комментируя масштабный слив сюжета и геймплейных роликов, произошедший за неделю до релиза игры, Камия не стеснялся в выражениях. В гневном послании в X он заявил, что подобные спойлеры обесценивают многолетний труд разработчиков и лишают фанатов заслуженного эффекта неожиданности.
В качестве примера он привел инцидент с Biohazard 2, когда часть сюжета также попала в сеть раньше времени. По мнению Камии, такие поступки — это проявление крайнего неуважения как к создателям, так и к самой аудитории:
Еще во времена Biohazard 2 (Resident Evil 2) часть сюжета также попала в сеть... Ради своего эгоистичного удовлетворения вы плюнули на чувства пользователей, которые ждали игру, и создателей, вложивших в нее все свои силы. Это отвратительный поступок, разрушающий счастье всех, кто участвовал в проекте, — достойный тысячи смертей. Пусть на вас обрушится проклятие, чтобы вы больше никогда не могли играть в видеоигры...
Осторожное признание Capcom лишь подготовило почву для «грома и молний» со стороны легендарного геймдизайнера. Пока издатель вежливо просит фанатов игнорировать спойлеры ради сохранения интриги перед релизом 27 февраля, Камия не стесняется в выражениях, защищая проект от последствий масштабного слива.
"Поступок достойный тысячи смертей" это конечно сильно 😄
Любителям спойлерить и портить удовольствие всем остальным достаточно по лицу выхватить разок, или материально ответить)
Помню, как во время показа Мстители Финал один такой умник выхватил по роже, как только попытался открыть рот)
Надеюсь зал аплодировал стоя?))
Надо чтобы еще хованский их проклял, тогда точно сработает))
Сначала рассылают физ.издания за недели до релиза,потом обвиняют в сливе сюжета )
Ок, получили геймеры раньше релиза диски с резиком 9, прошли. Зачем, для чего спойлерить и выкладывать в сеть, показуху устраивать, долбое.бы. Я то лично очень аккуратно читаю новости, без спойлеров, еще не схватил. В пятницу кайфану на пк в стиме куплена.
мне если какая игра нравится на анонсе, я даже не читаю такие новости)
Ускоглазый доб*еб который у себя в твиттере банит людей если ему пишут на английском свой хавальник раскрыл в очередной раз. Пусть себе инет удалит и не будет у него спойлеров
Вы, те, кто сливает спойлеры, без сомнений знайте, что вам от всего сердца желаем всего самого наихудшего. 🫀
Хованского пересмотрел чтоли?
диски запретите и все проблема решена будет // Андрей Павлов
Знаю я одного газонюха, который тоже "вечные проклятия" накладывал.
ну дурачки которые эти сливы сами смотрят сами и портят себе впечатления от игры когда она выйдет!