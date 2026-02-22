"Вечное проклятие за спойлер": Хидеки Камия впал в ярость из-за сливов по Resident Evil: Requiem

Японский геймдизайнер Хидеки Камия, прославленный своим бескомпромиссным и взрывным характером, а также созданием Resident Evil 2, обрушился с яростной критикой на тех, кто выложил в сеть подробности сюжета Resident Evil Requiem.

Комментируя масштабный слив сюжета и геймплейных роликов, произошедший за неделю до релиза игры, Камия не стеснялся в выражениях. В гневном послании в X он заявил, что подобные спойлеры обесценивают многолетний труд разработчиков и лишают фанатов заслуженного эффекта неожиданности.

В качестве примера он привел инцидент с Biohazard 2, когда часть сюжета также попала в сеть раньше времени. По мнению Камии, такие поступки — это проявление крайнего неуважения как к создателям, так и к самой аудитории:

Еще во времена Biohazard 2 (Resident Evil 2) часть сюжета также попала в сеть... Ради своего эгоистичного удовлетворения вы плюнули на чувства пользователей, которые ждали игру, и создателей, вложивших в нее все свои силы. Это отвратительный поступок, разрушающий счастье всех, кто участвовал в проекте, — достойный тысячи смертей. Пусть на вас обрушится проклятие, чтобы вы больше никогда не могли играть в видеоигры...

Осторожное признание Capcom лишь подготовило почву для «грома и молний» со стороны легендарного геймдизайнера. Пока издатель вежливо просит фанатов игнорировать спойлеры ради сохранения интриги перед релизом 27 февраля, Камия не стесняется в выражениях, защищая проект от последствий масштабного слива.