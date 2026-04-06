Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 881 оценка

Видео с "намёком" на возвращение Ады Вонг в Resident Evil Requiem оказалось фанатским заказом

IKarasik IKarasik

Недавно в сети распространился короткий ролик с актрисой Джолин Андерсен, известной по роли Ады Вонг в ремейке Resident Evil 2. В видео она говорила о «секретной миссии», что заставило фанатов предположить скорое возвращение персонажа в серии Resident Evil. Однако позже выяснилось, что запись не имеет отношения к новым проектам.

В ролике актриса поздравляла зрителей с Новым годом и упоминала, что собирается отправиться на «очень секретную миссию». Она также сделала отсылку к персонажу Бену Бертолуччи — журналисту из полицейского департамента Раккун-Сити, появляющемуся в кампании Леона Кеннеди. Эти фразы фанаты восприняли как возможный намёк на новый проект или дополнение.

На фоне слухов о том, что Ада Вонг может появиться в будущих дополнениях для Resident Evil Requiem, ролик быстро начал распространяться в соцсетях и на игровых форумах. Некоторые игроки решили, что это подтверждение возвращения Андерсен к роли.

Однако вскоре стало известно, что видео было записано через сервис Cameo — платформу, где поклонники могут заказать персональные видеопоздравления от актёров и других знаменитостей. Пользователь, загрузивший ролик на YouTube, позже подтвердил это и опубликовал полный текст обращения.

Несмотря на это, фанаты по-прежнему считают, что Ада Вонг может появиться в будущих DLC для Resident Evil Requiem. Персонаж традиционно связан с Леоном Кеннеди и часто появляется в играх, где он выступает главным героем.

При этом в последних проектах роль Ады уже исполняет другая актриса — Лили Гао, которая также сыграла персонажа в фильме «Обитель зла: Раккун-Сити». Поэтому даже в случае возвращения героини её, скорее всего, озвучит именно она.

Комментарии: 16
HellowRainbow

Учитесь, лошпеды, как надо мутить бонусы на ПГ

8
Taher228

Ну она должна быть в длс,иначе че это? подружку Леона бросили куда то в канаву и забыл? не не не не,так не делается господа!

3
Yoshemitsu

О нет, о боже....

А я тут уже почти начал верить всяким дебилам с "лучшим источником информации".

1
cowcake

пускай появится последний раз, повиляя перед Леоном, да на заслуженный отдых

Комментарий удален