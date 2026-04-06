Видео с "намёком" на возвращение Ады Вонг в Resident Evil Requiem оказалось фанатским заказом

Недавно в сети распространился короткий ролик с актрисой Джолин Андерсен, известной по роли Ады Вонг в ремейке Resident Evil 2. В видео она говорила о «секретной миссии», что заставило фанатов предположить скорое возвращение персонажа в серии Resident Evil. Однако позже выяснилось, что запись не имеет отношения к новым проектам.

В ролике актриса поздравляла зрителей с Новым годом и упоминала, что собирается отправиться на «очень секретную миссию». Она также сделала отсылку к персонажу Бену Бертолуччи — журналисту из полицейского департамента Раккун-Сити, появляющемуся в кампании Леона Кеннеди. Эти фразы фанаты восприняли как возможный намёк на новый проект или дополнение.

На фоне слухов о том, что Ада Вонг может появиться в будущих дополнениях для Resident Evil Requiem, ролик быстро начал распространяться в соцсетях и на игровых форумах. Некоторые игроки решили, что это подтверждение возвращения Андерсен к роли.

Однако вскоре стало известно, что видео было записано через сервис Cameo — платформу, где поклонники могут заказать персональные видеопоздравления от актёров и других знаменитостей. Пользователь, загрузивший ролик на YouTube, позже подтвердил это и опубликовал полный текст обращения.

Несмотря на это, фанаты по-прежнему считают, что Ада Вонг может появиться в будущих DLC для Resident Evil Requiem. Персонаж традиционно связан с Леоном Кеннеди и часто появляется в играх, где он выступает главным героем.

При этом в последних проектах роль Ады уже исполняет другая актриса — Лили Гао, которая также сыграла персонажа в фильме «Обитель зла: Раккун-Сити». Поэтому даже в случае возвращения героини её, скорее всего, озвучит именно она.