Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 911 оценок

Voices38 наносит свой самый мощный удар по Denuvo. На этот раз защита рассыпалась в Resident Evil Requiem

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero
Resident Evil Requiem "Crack - Оффлайн запуск игры без DRM"

Хакер voices38 взломал свежую игру 2026 года, которой исполнилось чуть больше одного месяца с момента релиза. Хакер выпустил свою версию "классического" крака для супер защиты Denuvo в Resident Evil Requiem. Ранее уже существовал способ обхода защиты Denuvo для этой игры с использованием гипервизора, однако он требовал от пользователей выполнения ряда технических манипуляций с системой, что устраивало далеко не всех.

Ранее в сети появились сообщения, исходившие от двух заметных представителей пиратской сцены — взломщицы Kirigiri и репакерши FitGirl, — о том, что Voices38 уже работает над «классическим» взломом Resident Evil Requiem.

Слух: Voices38 работает над классическим взломом для Resident Evil Requiem

В ответ Voices38 заявил, что не связывался с третьими лицами и не раскрывал информацию о своих будущих релизах, при этом не стал напрямую подтверждать или опровергать факт работы над игрой, оставив ситуацию без чёткого комментария по существу.

Voices38 прокомментировал слухи о следующем взломе защиты Denuvo в Resident Evil Requiem

Примечательно, что ранее в сети активно обсуждался Black Myth: Wukong как следующий потенциальный объект взлома после выхода DLC Valley of Memory для Assassin’s Creed Mirage. Однако ожидания малой части сообщества к счастью не оправдались: приоритет был отдан другой крупной новинке — DOOM: The Dark Ages, что стало его последним взломом, который состоялся почти три недели назад.

На текущий момент наиболее резонансным релизом от Voices38 остаётся взлом Resident Evil Requiem.

Комментарии:  50
Eclair_93

Красава, и не надо никаких бомжатских гипервысеров.

Benef108

Вот это называется взлом, а не гипервизоры поносные, которые тут хайпят))

Pаrallax

Вот это поворот!!! Батя вернулся и приволок годноту.))

SOLUS5678

Парень просто молодец!.

ПашаТехник

БРАВО! Уже все скачали гипервизор, следующий удар будет по ним.

