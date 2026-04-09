Voices38 наносит свой самый мощный удар по Denuvo. На этот раз защита рассыпалась в Resident Evil Requiem

Хакер voices38 взломал свежую игру 2026 года, которой исполнилось чуть больше одного месяца с момента релиза. Хакер выпустил свою версию "классического" крака для супер защиты Denuvo в Resident Evil Requiem. Ранее уже существовал способ обхода защиты Denuvo для этой игры с использованием гипервизора, однако он требовал от пользователей выполнения ряда технических манипуляций с системой, что устраивало далеко не всех.

Ранее в сети появились сообщения, исходившие от двух заметных представителей пиратской сцены — взломщицы Kirigiri и репакерши FitGirl, — о том, что Voices38 уже работает над «классическим» взломом Resident Evil Requiem.

В ответ Voices38 заявил, что не связывался с третьими лицами и не раскрывал информацию о своих будущих релизах, при этом не стал напрямую подтверждать или опровергать факт работы над игрой, оставив ситуацию без чёткого комментария по существу.

Примечательно, что ранее в сети активно обсуждался Black Myth: Wukong как следующий потенциальный объект взлома после выхода DLC Valley of Memory для Assassin’s Creed Mirage. Однако ожидания малой части сообщества к счастью не оправдались: приоритет был отдан другой крупной новинке — DOOM: The Dark Ages, что стало его последним взломом, который состоялся почти три недели назад.

На текущий момент наиболее резонансным релизом от Voices38 остаётся взлом Resident Evil Requiem.