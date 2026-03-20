Voices38 прокомментировал слухи о следующем взломе защиты Denuvo в Resident Evil Requiem

Пользователь Voices38 прокомментировал распространяющиеся слухи о работе над взломом Resident Evil Requiem. В сообщении на Reddit он опроверг заявления о том, что якобы подтверждает или координирует подобную информацию через третьих лиц.
По его словам, он не взаимодействует с репакерами и не уполномочивает кого-либо делать заявления от его имени:
Я не общаюсь с репакерами или какими-либо третьими лицами и не позволяю им подтверждать или опровергать что-либо от моего имени. Я не анонсирую никаких релизов заранее никому. У меня также нет аккаунта в Twitter. Мои единственные аккаунты — это этот на Reddit, на cs-rin-ru и мой Discord.
Это заявление направлено на борьбу с фейковыми источниками и распространением недостоверной информации в сообществе.
При этом Voices38 не стал напрямую подтверждать или опровергать информацию о том, что в настоящий момент работает над Resident Evil Requiem, оставив ситуацию без чёткого комментария по существу.
Вот он герой современности. Молча делает свою работу, без пафоса и шумихи. И больше никто не может повторить его труд.
voices38 мой двоюродный брат по линии дяди, сказал, на днях кримчмок десерт взломает, ждите
Его наверное Capcom пресует и вынуждает всё отрицать
Давай ломай, братан 🙏😌
Да заколебали эти всякие недоумки!!! Дайте команде спокойно работать в тишине, когда будет готово - Вам всё выкатят в сеть!!!