Вот как могла бы выглядеть Resident Evil Requiem с фиксированной камерой

Компания Capcom выпустила Resident Evil Requiem в прошлом месяце. Игра, работающая на движке RE Engine, использует систему камеры от третьего лица. Но задумывались ли вы, как бы выглядела игра с классической системой фиксированных ракурсов камеры?

Resident Evil начиналась как хоррор-франшиза, построенная на фиксированных ракурсах камеры. Но с выходом Resident Evil 4 Capcom перевела серию на перспективу от третьего лица, с видом из-за плеча.

Gaming with Griff Griffin и Enveloping Sounds использовали бесплатный инструмент для камеры, чтобы дать нам представление о том, как могла бы выглядеть Resident Evil Requiem в качестве классической игры RE. Обратите внимание, что это концептуальные видео. Нет такого мода, который позволил бы вам играть так.