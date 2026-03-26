Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 773 оценки

Вот как могла бы выглядеть Resident Evil Requiem с фиксированной камерой

monk70 monk70

Компания Capcom выпустила Resident Evil Requiem в прошлом месяце. Игра, работающая на движке RE Engine, использует систему камеры от третьего лица. Но задумывались ли вы, как бы выглядела игра с классической системой фиксированных ракурсов камеры?

Resident Evil начиналась как хоррор-франшиза, построенная на фиксированных ракурсах камеры. Но с выходом Resident Evil 4 Capcom перевела серию на перспективу от третьего лица, с видом из-за плеча.

Gaming with Griff Griffin и Enveloping Sounds использовали бесплатный инструмент для камеры, чтобы дать нам представление о том, как могла бы выглядеть Resident Evil Requiem в качестве классической игры RE. Обратите внимание, что это концептуальные видео. Нет такого мода, который позволил бы вам играть так.

Janekste

Фиксированная камера пережиток прошлого. Раньше я её терпел, потому что понимал, что разработчики игр сильно ограничены технически и такая камера была единственным способом сделать RE максимально кинематографичным. Но сегодня с такой камерой я играть не стал бы. Точка.

Каприз888

Помню, в первом Резиденте намучалась с такой камерой. Не видишь, что за углом, стреляешь наугад, на звук нытья зомби, а при смене камеры теряешь ориентацию. Неужели кто-то по этому всему скучал?

mambro

Аутентичненько

Лев Левин

ну с одной стороны это было бы прям аутентично, типа в стиле старых частей (на которые она и ссылается), но её бы молодые игроки заклевали бы за это.

вортигонт вортигонтович

ужасно

