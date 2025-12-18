Возвращение в Раккун-Сити: Capcom напомнила о новом показе Resident Evil Requiem в начале 2026 года

Capcom готовит новый показ Resident Evil Requiem, который состоится в начале 2026 года. Всего через несколько дней после эффектного анонса Леона Кеннеди на The Game Awards официальный аккаунт серии в X намекнул на скорый Resident Evil Showcase, сопроводив сообщение изображением покосившейся вывески «Добро пожаловать в Раккун-Сити». Информация перекликается с недавней публикацией Famitsu, где также говорилось о показе в январе.
После месяцев, в течение которых студия делала акцент на со-протагонистке Грейс Эшкрофт, фанаты ожидают более подробную демонстрацию роли Леона, чьё возвращение долго держалось в секрете. Традиционно презентации Resident Evil длятся около 30 минут, и грядущий Showcase может пролить свет не только на геймплей, но и на расширение лора Раккун-Сити.
Основное внимание, без сомнений, будет уделено Requiem, однако в сообществе не утихают разговоры о будущем серии. Инсайдер Dusk Golem ранее упоминал возможный анонс ремейка Resident Evil: Code Veronica в 2026 году, хотя его появление до релиза Requiem выглядит сомнительным. Пока Capcom хранит интригу, фанаты активно строят теории и создают фан-арт с постаревшим Леоном, поддерживая ажиотаж вокруг культовой хоррор-франшизы.
Инсайдер: Capcom выпустит ремейк Resident Evil: Code Veronica в 2027 году, а RE Zero — в 2028
По данным известного инсайдера Dusk Golem, Capcom планирует вернуться к ежегодному выпуску ремейков. Согласно его информации, в 2027 году выйдет ремейк Resident Evil: Code Veronica, а в 2028-м — Resident Evil Zero.
Оба проекта будут менее масштабными, чем переделки RE2, RE3 и RE4. Анонс Code Veronica может состояться уже в 2026 году. Ожидать новую основную часть серии стоит не раньше 2029 года.
Звучит слишком хорошо , что бы быть правдой
Сколько можно цитировать этого Даска Голема? Он ошибся практически во всех своих инсайдах касательно Ре9. Он говорил что вся игра будет происходить на острове в Сингапуре, а главным героем там будет Джилл!
Про Левона он все же прав оказался , хз может и просто попал пальцем в небо
Ждем
Ну давайте, посмотрим.